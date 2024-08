W Lubomyślu w żarskiej gminie odbyła się kolejna edycja wystawy produktów regionalnych i łużyckich. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Natura Polska. Swoje specjały zaprezentowało ponad 40 wystawców z Polski i Niemiec.

Spotkanie ze smakami regionu zorganizowano w parku przy Centrum Spotkań Mieszkańców. – Cieszy nas ogromnie tak duże zainteresowanie. Integrujemy się i wymieniamy doświadczeniami, a właśnie o to chodzi przy takich imprezach – mówi Tomasz Żółkiewicz prezes fundacji:

– Dziś każdy prezentuje to, co ma najlepsze. Kosztujemy również sami od naszych sąsiadów, którzy wystawili się obok. To poznawanie nowych smaków. Każdy znajdzie swój własny – mówią wystawcy:

Uczestnicy licznych warsztatów i kosztujący potraw podkreślają, że jest to rozpoznawalna już w regionie impreza. – Dobrze spędzony czas, pyszne smaki i muzyka nawiązująca do tradycji – zaznaczają:

Dodajmy, że podczas spotkania przeprowadzono ponad 10 różnych warsztatów i prezentacji tematycznych.