Jak donosi Sky News Arabia za zachodnimi źródłami wywiadowczymi, Iran w odwecie za zabicie lidera Hamasu Ismail Hanijego planuje zaatakować Izrael w żydowskie święto Tisza be-Aw, które w tym roku przypada od zmierzchu 12 sierpnia do zmierzchu 13 sierpnia.

Irański atak ma być skoordynowany ze wspieranym przez to państwo libańskim Hezbollahem – dodał portal.

Święto Tisza be-Aw upamiętnia zburzenie pierwszej i drugiej Świątyni Jerozolimskiej i w tradycji żydowskiej związane jest z postem i pokutą.

Zaatakowanie Izraela w tym dniu ma przynieść efekt psychologiczny i emocjonalny – zaznaczył dziennik „Jerusalem Post”. Gazeta przypomniała, że wrogowie Izraela w przeszłości również atakowali to państwo w ważnych dla judaizmu dniach.

Terrorystyczny atak Hamasu 7 października 2023 r. odbył się w dniu Simchat Tora, zamykającym święto Sukot (Święto Szałasów). W 1973 r. koalicja państw arabskich zaatakowała Izrael w święto Jom Kipur.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest najbardziej napięta od miesięcy i grozi dalszą eskalacją prowadzonego na różnych frontach konfliktu Izraela z Iranem i sprzymierzonymi z nim palestyńskim Hamasem, libańskim Hezbollahem i jemeńskim ruchem Huti.

We wtorek w izraelskim ataku na Bejrut zginął przywódca militarny Hezbollahu Fuad Szukr. W środę w przypisywanym również Izraelowi ataku na Teheran zginął polityczny przywódca Hamasu Ismail Hanije. Zarówno przywódcy Iranu, jak i Hezbollahu oraz Hamasu już zapowiedzieli odwet.

Zemsta za zabicie Hanijego będzie „surowa i nastąpi w odpowiednim miejscu i czasie” – podkreślono w wydanym w sobotę oświadczeniu irańskiej Gwardii Rewolucyjnej.

USA wzywają do obniżenia napięcia i sfinalizowania negocjacji dotyczących zawieszenia broni w wojnie w Strefie Gazy.

Ewentualny konflikt na pełną skalę Izraela z Hezbollahem – który wobec zabicia niedawno przez Izrael wysokich rangą przywódców Hezbollahu i Hamasu jest coraz bardziej prawdopodobny – byłby znacznie bardziej destrukcyjny niż poprzedni, z 2006 r. – ocenił brytyjski dziennik „Financial Times”.

Gazeta zauważa, że taki konflikt postawiłby przeciw sobie z jednej strony najbardziej wyrafinowaną armię Bliskiego Wschodu, wspieraną przez zaawansowany zachodni sprzęt i broń, a z drugiej prawdopodobnie najsilniej uzbrojony podmiot niepaństwowy na świecie. Na dodatek możliwości zarówno Izraela, jak i wspieranego przez Iran Hezbollahu ewoluowały od czasu wojny z 2006 r., co grozi, że nowy konflikt, który prawdopodobnie przyciągnąłby innych, byłby jeszcze bardziej destrukcyjny.

– Dynamika zmieniła się od 2006 r. To, co tym razem pogorszyłoby sytuację, to fakt, że wojna dziś nie byłaby konfliktem tylko między Izraelem a Hezbollahem, ale zaangażowani byliby w nią też inni członkowie kierowanej przez Iran osi oporu