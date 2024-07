Izraelskie lotnictwo przeprowadziło w sobotę wieczorem nalot na stolicę Libanu Bejrut. Celem był wysokiej rangi dowódca Hezbollahu odpowiedzialny za sobotni ostrzał Wzgórz Golan, w którym zginęło 12 osób – podała izraelska armia. Według mediów chodzi o Fuada Szukra; nie jest jasne, czy przeżył atak.

Przeprowadziliśmy „ukierunkowane uderzenie na Bejrut, wymierzone w dowódcę odpowiedzialnego za śmierć dzieci w Madżdal Szams i zabicie licznych innych izraelskich cywilów” – podała we wtorkowym (30 lipca) komunikacie izraelska armia.

Izraelskie pociski spadły na południowe przedmieścia Bejrutu, uznawane za bastion Hezbollahu, w pobliżu siedziby najwyższego organu kierowniczego tego ruchu, Rady Szury – przekazała libańska agencja prasowa. Dodano, że w miasto uderzyły trzy pociski wystrzelone z drona.

W nalocie zginęły dwie osoby – podała agencja AFP, agencja Reutera poinformowała o jednej ofierze śmiertelnej i siedmiu rannych.

