W czas wakacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach trwają wakacyjne spotkania dla najmłodszych. To między innymi gry i zabawy, ale również warsztaty o różnej tematyce. Organizatorzy przygotowują je w taki sposób, aby wyzwalać u dzieci kreatywność i chęć tworzenia. Tym razem mali twórcy zdobili skrzynki na skarby metodą decoupage (czyt. dekupaż).

Zachęcające również do interakcji spotkania w książnicy cieszą się dużym zainteresowaniem. Wydarzenie zorganizowano na skwerze przy placówce. Sposobność do zabawy jest również okazją do wejścia do biblioteki i sięgania po książki. – Poprzez takie formy zachęcamy do sięgania po lektury z naszych półek. Chcemy również, aby obiekt kojarzył się najmłodszych z miejscem, gdzie wiele można doświadczyć – mówi Agnieszka Mikoś z żarskiej książnicy. Same dzieci przyznają, że zajęcia są bardzo ciekawe i planują udział w następnych spotkaniach.

Dodajmy, że warsztaty zrealizowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.