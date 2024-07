Ponad 16-kilometrowy fragment trasy S3 między Bolkowem a Kamienną Górą oddano w środę (31 lipca) do użytku. W ramach największej inwestycji drogowej w regionie została zaprojektowana i wybudowana nowoczesna dwujezdniowa droga ekspresowa. Każda jezdnia ma po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjny.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas uroczystości otwarcia fragmentu trasy podkreślił, że według wielu opinii dolnośląski odcinek S3 to „najpiękniejsza ekspresówka w Polsce”.

– To jeden z ostatnich elementów układanki na drodze do powstania nowoczesnego szlaku komunikacyjnego wzdłuż zachodniej granicy Polski, który połączy Bałtyk i porty w Świnoujściu i Szczecinie, poprzez Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę i Legnicę z pograniczem polsko-czeskim. Ułatwi prowadzenie międzynarodowego transportu drogowego na południe Europy, poprawi warunki jazdy i bezpieczeństwa ruchu poprzez wyeliminowanie zagrożeń związanych z użytkowaniem okolicznych pól i posesji. My swoją robotę wykonaliśmy. Czekamy teraz na naszych braci Czechów. Chcielibyśmy, aby kontynuacja tej drogi miała miejsce po stronie czeskiej

— powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Była to jedna z najtrudniejszych inwestycji prowadzonych dotychczas przez GDDKiA – na tym odcinku powstało aż 69 obiektów inżynierskich, w tym dwa dwunawowe tunele drogowe. Tunel pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice, o długości ok. 2300 m to obecnie najdłuższy drążony w skale pozamiejski tunel w Polsce. Został wykonany metodą NATM (Nowa Austriacka Metoda) i przechodzi przez pasmo Gór Wałbrzyskich i Kaczawskich w Sudetach. Krótszy tunel, o długości ok. 320 m, niedaleko miejscowości Gostków zrealizowany został metodą odkrywkową (Cut&Cover). W ramach prac wybudowane zostały drogi dojazdowe, a istniejąca sieć dróg została przebudowana. Zadanie, w formule „projektuj i buduj”, za ponad 1 785 mln zł wykonało konsorcjum firm PORR (lider) i PORR Bau GmbH. Unijne dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosło ok. 928 mln zł.

W tunelu drogowym zastosowano najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa.

– Jest tu 60 czujników dymu; dwa liniowe czujniki ciepła oraz 37 wentylatorów. To wszystko monitorowane jest przez 150 kamer, z czego 90 w systemie termowizyjnym

– powiedział dziennikarzom dyrektor wrocławskie oddziału GDDKiA Waldemar Wojciechowski.

Tunel objęty jest odcinkowym pomiarem prędkości.

Cała S3 na terenie Dolnego Śląska S3 będzie miała 135 km długości. Jej przebieg zaczyna się przy granicy z woj. lubuskim i biegnie w okolicy Głogowa, Polkowic, Lubina, Legnicy (gdzie przecina się z autostradą A4), Jawora, Bolkowa, Kamiennej Góry do granicy Polski w Lubawce, gdzie w przyszłości połączy się z czeską autostradą D11. Obecnie kierowcy mogą dojechać do węzła Lubawka. Pozostały 3-kilometrowy odcinek od węzła Lubawka do granicy państwa zostanie udostępniony kierowcom po zakończeniu prac na odcinku przygranicznym po stronie czeskiej. Wtedy Wrocław i Dolny Śląsk zyskają szybkie połączenie ze stolicą Czech.

Droga ekspresowa S3 stanowi także element Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC – The Central European Transport Corridor). Jako fragment europejskiej trasy E65 wiodącej z północy na południe Europy, połączy szwedzkie Malmö z miejscowością Chania w Grecji.