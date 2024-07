Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał w poniedziałek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów do PE: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika – poinformowała rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak.

– Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał dzisiaj do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów do Parlamentu Europejskiego: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

– poinformowała prok. Adamiak w komunikacie zamieszczonych na stronie Prokuratury Krajowej.

Jak dodała, Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie w sprawie niezastosowania się do prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie orzekającego zakaz pełnienia funkcji publicznej.

– Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy dostarczył podstawy do ustalenia, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, pomimo orzeczonego wobec nich prawomocnego zakazu pełnienia funkcji publicznych, nie zastosowali się do tego zakazu i wykonywali mandaty posłów poprzez wzięcie udziału w dniu 21 grudnia 2023 r. w obradach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w przeprowadzonych przez Sejm głosowaniach numer 141-147 oraz uczestniczenie w dniu 28 grudnia 2023 r. w posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

– czytamy w komunikacie.

Dodano, że ustalenia te pozwoliły na przedstawienie Kamińskiemu i Wąsikowi 18 kwietnia 2024 r. zarzutów popełnienia przestępstw z art. 244 kk. Jak dodała Adamiak, na obecnym etapie postępowania zachodzi konieczność uzupełnienia przedstawianych im zarzutów, a następnie skierowanie aktu oskarżeni do sądu.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami do Parlamentu Europejskiego X kadencji i korzystają z immunitetu parlamentarzysty europejskiego. Pociągnięcie europosła do odpowiedzialności karnej możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody PE.

Jak wyjaśniła Adamiak, zgodnie z treścią artykułu 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej podczas sesji Zgromadzenia jego członkowie korzystają: na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa, a na terytorium innego państwa członkowskiego – z immunitetu chroniącego przed zatrzymaniem oraz immunitetu jurysdykcyjnego.

– Oznacza to, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik korzystają z immunitetu przyznawanego członkom polskiego parlamentu, to jest posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i senatorom Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (…), co powoduje, że nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej za przestępstwo objęte treścią wniosku, bez zgody Parlamentu Europejskiego

– wyjaśniono w komunikacie.

Z formalnego punktu widzenia z wnioskiem o odebranie immunitetu eurodeputowanego do szefostwa PE musi wystąpić prokuratura. Jeśli wniosek zostanie uznany za zasadny, kierowany jest do siedmioosobowej komisji zajmującej się poselskimi immunitetami, która funkcjonuje przy parlamentarnej komisji prawnej (JURI).

Siedmioosobowa grupa rozstrzyga sprawę odebrania immunitetu zgodnie z wnioskiem prokuratorskim danego kraju i przyjmuje raport. Ten jest następnie przedstawiany przewodniczącej PE, która odczytuje go na sali plenarnej. Jeśli europosłowie nie wnoszą sprzeciwu, immunitet jest uchylany.