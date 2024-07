Dwie osoby z zarzutami za kwietniowy pożar budynków akademii przy ul. Teatralnej. To pracownicy firmy, która jako podwykonawca, remontowała budynek. Mężczyźni odpowiedzą za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru budynków akademii, który zagrażał życiu wielu osób oraz mieniu o wielkich rozmiarach. Zdaniem śledczych niewłaściwie użyli podczas robót budowlanych na dachu budynku palnika gazowego z otwartym ogniem.

Zarzuty to wynik współpracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie z gorzowską Prokuraturą Okręgową. Przypomnijmy, do pożaru m. in. rektoratu uczelni doszło 12 kwietnia. Spaliły się dwa budynki Akademii imienia Jakuba z Paradyża, w których prowadzone były prace remontowe dachu. Ogień i kłęby dymu były widoczne nawet z kilku kilometrów.

Do akcji gaśniczej ruszyły duże siły Państwowej Straży Pożarnej, a pobliski teren był zabezpieczany przez gorzowskich policjantów. Walka z pożarem trwała kilkadziesiąt godzin, a potężny ogień strawił najpierw dach budynku, w którym znajdowały się pomieszczenia administracyjne i sale dydaktyczne, a później sąsiedni budynek, gdzie mieścił się rektorat. Na szczęście w wyniku pożaru, poważniejszych obrażeń nie doznały żadne osoby.