Do mieszkanki powiatu krośnieńskiego na telefon stacjonarny zadzwoniła kobieta. Powiedziała, że jej mąż potrącił kobietę w ciąży – powiedział w poniedziałek (29 lipca) PAP kom. Justyna Kulka, rzeczniczka policji w Krośnie Odrzańskim.

– powiedział kom. Kulka.

Wystraszona kobieta powiedziała oszustce, że ma tylko 64 tys. zł.

– powiedział kom. Kulka. Oszustka dodała, że po pieniądze przyjdzie policjantka.

Kobieta miała czekać przy furtce wejściowej na swoją posesję z gotówką w reklamówce. Tak też zrobiła. Oddała oszustom pieniądze.

– Gdy mąż wrócił do domu, kobieta była zaskoczona, że po tym co go spotkało, stało się to tak szybko