213 sportowców liczy skład polskiej reprezentacji na igrzyska olimpijskie w Paryżu – poinformował w poniedziałek (15 lipca) Polski Komitet Olimpijski (PKOl). Po raz pierwszy w historii w biało-czerwonych barwach wystartuje więcej kobiet – 113, niż mężczyzn – 100. Chorążymi będą młociarka Anita Włodarczyk i koszykarz Przemysław Zamojski.

PKOl w tym roku stosunkowo późno opublikował oficjalny skład olimpijskiej reprezentacji. Wynika to jednak z chęci uniknięcia sytuacji, która miała miejsce trzy lata temu w Tokio, gdy w związku z zamieszaniem ze zgłaszaniem zawodników przez Polski Związek Pływacki i PKOl część kadry pływackiej nie mogła wystartować i musiała wrócić do kraju.

Nie obyło się jednak bez zmian w ostatniej chwili – na ok. pół godziny przed konferencją prasową, podczas której PKOl oficjalnie ogłosił skład polskiej reprezentacji, do organizacji dotarła informacja o zawieszeniu za doping kajakarki Doroty Borowskiej. Nie wiadomo jeszcze, czy dojdzie do relokacji tego miejsca w polskiej ekipie.

Do Paryża pojedzie nieco liczniejsza polska ekipa niż do Tokio, gdzie zaprezentowało się 211 biało-czerwonych. Jest to m.in. rezultat kwalifikacji obu siatkarskich drużyn, po raz pierwszy od 2008 roku.

– Wracamy po stu latach do Paryża. Skupiliśmy się na komforcie polskich sportowców, pojechało od nas do Francji dużo sprzętu, chyba po raz pierwszy z Polskiego Komitetu Olimpijskiego wysłaliśmy go tak dużo. Zamontowaliśmy klimatyzatory w apartamentach naszych zawodników. Kamizelki chłodzące, łóżka dla fizjoterapeutów… Dbamy o to, by podczas tych igrzysk olimpijskich nasi sportowcy myśleli tylko o startach, wynikach i zdobywaniu medali

– powiedział prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

W składzie znalazło się m.in. 65 lekkoatletów, w tym rezerwowi, a także 20 pływaków z Polski. Po raz pierwszy w historii w biało-czerwonych barwach wystartuje więcej kobiet – 113, niż mężczyzn – 100.

Do Paryża pojedzie także 251 osób współpracujących ze sportowcami, w tym 110 trenerów.

Podczas konferencji prasowej połączono się z Tomaszem Majewskim, szefem misji olimpijskiej, który jest już w Paryżu, by dopracować wszystkie szczegóły.

– Wioska olimpijska już oczekuje na sportowców, już za dwa dni pierwszych zawodników będziemy tu witać. Trwają ostatnie prace, różne komitety rozkładają swoje rzeczy. Praca wre także w polskiej misji olimpijskiej. Mam nadzieję, że wszystko będzie pięknie dla polskich sportowców

– powiedział Majewski.

Anita Włodarczyk i Przemysław Zamojski chorążymi polskiej reprezentacji

Młociarka Anita Włodarczyk i koszykarz Przemysław Zamojski będą chorążymi polskiej reprezentacji podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu – poinformował w poniedziałek Polski Komitet Olimpijski (PKOl). Impreza w stolicy Francji rozpocznie się 26 lipca.

Włodarczyk jest trzecią kobietą, która poniesie polską flagę podczas ceremonii otwarcia letnich igrzysk, a czwartą przy uwzględnieniu również zimowych. Trzy lata temu w Tokio, gdzie po raz pierwszy w biało-czerwonej ekipie funkcję chorążych pełniły dwie osoby, flagę niosła Maja Włoszczowska. Agnieszka Radwańska niosła ją w Londynie, a snowboardzistka Paulina Ligocka w Turynie.

Spośród lekkoatletów chorążymi byli wcześniej Sławomir Szydłowski – równo sto lat temu, także w Paryżu, a później Klemens Biniakowski, Mieczysław Łomowski i Tadeusz Rut jako ostatni z tej dyscypliny w 1956 roku w Melbourne.

Zamojski, który w Paryżu będzie rywalizował z kolegami w koszykówce 3×3, jest pierwszym reprezentantem koszykówki, który będzie chorążym. W Tokio funkcję tę pełnił pływak Paweł Korzeniowski.

Spośród sportowców, którym przypadł zaszczyt niesienia polskiej flagi podczas defilady otwierającej letnie igrzyska, najwięcej było zapaśników, lekkoatletów, ale tylko sztangista Waldemar Baszanowski – dwukrotny (1964-68) mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów – trzykrotnie był chorążym.

Igrzyska zakończą się 11 sierpnia.