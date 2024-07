Premier Donald Tusk życzy Donaldowi Trumpowi szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia po próbie zamachu, do jakiej doszło podczas wiecu wyborczego w Pensylwanii.

Donald Trump został lekko postrzelony w ucho. Premier Donald Tusk komentując wydarzenia, napisał w serwisie X, że przemoc nigdy nie jest odpowiedzią na różnice polityczne w demokracji. „Jestem pewien, że jest to rzecz, co do której wszyscy możemy się zgodzić bez cienia wątpliwości”- napisał po angielsku premier.

Prezydent Andrzej Duda uważa, że zamach na Donalda Trumpa to wstrząsający moment nie tylko dla Ameryki, ale dla całego wolnego i demokratycznego świata.

W mediach społecznościowych skomentował strzelaninę, do której doszło podczas wiecu wyborczego w Pensylwanii. Donald Trump został lekko postrzelony w ucho. Jego stan jest dobry.

Andrzej Duda życzył Donaldowi Trumpowi zdrowia. „Panie Prezydencie, wraz z Pana najbliższymi i wszystkimi ludźmi dobrej woli dziękuję Bogu za ocalenie Pana życia. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia z nadzieją, że odniesione obrażenia nie są dotkliwe i szybko odzyska Pan pełnię sił”-napisał prezydent w serwisie X.