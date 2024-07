Rozstawieni z numerem 7. Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh z Tajwanu wygrali z Brytyjczykami Heather Watson i Joe Salisbury 7:6 (7-4), 6:4 w drugiej rundzie miksta wielkoszlemowego Wimbledonu i awansowali do ćwierćfinału.

Mecz obfitował w wiele zwrotów akcji i efektownych zagrań. W pierwszym secie polsko-tajwańska para prowadziła już 4:1, ale wygrała go dopiero po tie-breaku. Drugi zakończył się po serii przegranych gemów serwisowych przez obie strony, ale o jedno przełamanie więcej zaliczyli Zieliński i Hsieh i to oni po blisko dwugodzinnej walce awansowali do ćwierćfinału.

W nim zmierzą się z Amerykanką Taylor Townsend i Brytyjczykiem Jamie Murrayem, którzy pokonali Rosjankę Aleksandrą Panową i Niemca Kevina Krawietza 6:7 (3-7), 6:1, 10-5.

Spotkanie odbyło się na korcie centralnym, a wśród licznej publiczności była m.in. Agnieszka Radwańska, która w 2012 roku właśnie tutaj osiągnęła swój jedyny w karierze wielkoszlemowy finał.

Zieliński i Hsieh wygrali tegoroczny Australian Open, a rok wcześniej Polak i Monakijczyk Hugo Nys awansowali w Melbourne do finału debla. W tegorocznym Wimbledonie Zieliński z Nysem odpadli już w pierwszej rundzie, natomiast Polak wyeliminował deblowego partnera grającego z Holenderką Demi Schuursem na otwarcie turnieju mikstów.

Wynik 2. rundy miksta:

Su-Wei Hsieh, Jan Zieliński (Tajwan, Polska, 7) – Heather Watson, Joe Salisbury (W. Brytania) 7:6 (7-4), 6:4.