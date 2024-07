Uniwersytet Zielonogórski dysonuje sześcioma domami studenta w Zielonej Górze oraz po jednym w Sulechowie i Kalsku. Jeden z akademików jest wyłączony z kwaterowania w roku akademickim 2024/2025. Trwa jego przebudowa.

W nowym roku akademickim studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego mogą liczyć na 1163 miejsca w akademikach. UZ dysponuje 8 domami studenta: Wcześniak, Vicewersal, Rzepicha, Piast, Ziemowit i SBM w Zielonej Górze oraz po jednym w Sulechowie i Kalsku.

– Kandydaci na studia, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, będą mieli możliwość złożenia elektronicznego wniosku o miejsce w Domu Studenta

– powiedziała PAP Katarzyna Doszczak z biura prasowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wniosek o miejsce w DS. znajduje się w profilu elektronicznej rejestracji kandydata. Należy wypełnić do 28 lipca.

– To pierwszy termin, potem w miarę dostępnych wolnych miejsc uczelnia będzie ogłaszać kolejne terminy naborów

– powiedziała Doszczak.

Kryteria, na podstawie których przyznawane są miejsca w akademikach, określa regulamin. Po uwagę są brane: odległość pomiędzy miejscem stałego zameldowania studenta a Zieloną Górą oraz sytuacja materialna studenta. Sytuacja materialna nie jest jednak brana pod uwagę w przypadku kandydatów do przyjęcia na I rok studiów.

Kwaterowanie odbywa się od 28 września. Obowiązuję kaucja w wysokości 400 zł. Ma ona jednak wzrosnąć, ale jej wysokość nie jest jeszcze ustalona.

– W Domach Studenta Wcześniak i Rzepicha jest już komplet na przyszły rok akademicki

– powiedziała Doszczak.

Wolne miejsca są jeszcze w Piaście, Ziemowicie i SBM.

Akademik Vicewersal jest wyłączony z kwaterowania w roku akademickim 2024/2025. Trwa jego przebudowa.

Więcej informacji na temat wniosków o miejsce w DS oraz wysokości opłat >>studenci.uz.zgora.pl/<<.

Opłaty za akademiki są różne. Za jednoosobowy pokój w DS Wcześniak student musi zapłacić od 524 zł do 580 zł. Za pokój dwuosobowy opłata wynosi od 417 zł do 478 zł. W DS Rzepicha pokój jednoosobowy kosztuje 608 zł, dwuosobowy – 480 zł. W DS Piast pokój jednoosobowy to koszt 612 zł, dwuosobowy – 455 zł. Z kolei w DS Ziemowit za pokój jednoosobowy trzeba zapłacić 608 zł, za dwuosobowy – 480 zł. W DS SBM pokój jednoosobowy kosztuje od 524 zł do 579 zł, a dwuosobowy – od 432 zł do 470 zł.

W akademikach Rzepicha, Wcześniak i SBM do opłaty za pokój doliczana jest opłata za media według wskazań liczników. W domach Wcześniak i SBM opłaty uzależnione są od metrażu pokoju.

W tym roku zakończyła się termomodernizacja Domu Studenckiego „Ziemowit”.