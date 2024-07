Rada nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała Cezarego Stypułkowskiego na prezesa zarządu banku – poinformowało we wtorkowym (9 lipca) komunikacie Pekao S.A. Stypułkowski obejmie stanowisko szefa banku 5 października br. pod warunkiem uzyskania do tego czasu zgody KNF.

We wtorek (9 lipca) rada nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała Cezarego Stypułkowskiego na prezesa zarządu banku oraz włączyła w skład zarządu – poinformowano w komunikacie giełdowym we wtorek. Dodano, że Stypułkowski obejmie stanowisko z dniem 5 października br., pod warunkiem uzyskania do tego czasu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Przekazano również, że powołano w skład zarządu i na stanowisko wiceprezesa banku Roberta Sochackiego oraz Dagmarę Wojnar. Sochacki obejmie funkcję 10 lipca br., a Wojnar 18 lipca br. Dodano, że Sochacki złożył rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej banku z dniem 9 lipca 2024 roku w związku z powołaniem w skład zarządu. Sochacki – jako wiceprezes będzie też kierował pracami zarządu banku do czasu powołania na prezesa Stypułkowskiego.

Jak zaznaczono w komunikacie, w sytuacji nie uzyskania przez Stypułkowski zgody KNF do 5 października br., zostanie on powołany na wiceprezesa banku i jako wiceprezes przejmie kierowanie pracami zarządu banku do czasu uzyskania zgody komisji. Bank poinformował, że wciąż prowadzi postępowania konkursowe na pozostałe stanowiska.

Cezary Stypułkowski wcześniej był prezesem mBanku; 4 lipca br. zrezygnował z tego stanowiska i pełnienia funkcji w zarządzie. Stypułkowski był szefem mBanku od 2010 r. Jak napisano w biografii na stronie Stypułkowskiego, w 2003 r. został on powołany na stanowisko prezesa zarządu Grupy PZU, w latach 2006–2010 pracował w J.P. Morgan w Londynie, a od 2007 r. był dyrektorem zarządzającym J.P. Morgan Investment Bank na Europę Środkową i Wschodnią. Odchodzący prezes mBanku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim oraz jako stypendysta Fullbrighta studiował na Business School uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

Robert Sochacki ukończył wydziału Elektroniki na Politechnice Warszawskiej oraz Canadian Executive MBA. Jest dyplomowanym analitykiem finansowym i ukończył IESE Business School –Advanced Management Program – podało Pekao w biografii Sochacki. Jest związany z rynkiem finansowym od 30 lat. Od 17 kwietnia br. Sochacki był członkiem rady nadzorczej Banku Pekao.

Dagmara Wojnar jest absolwentką bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów Multinational MBA na ESADE w Hiszpanii. Ukończyła też programy rozwojowe m.in. INSEAD i London Business School. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze finansowym, z czego ponad 10 lat w zarządzaniu finansami banku. Pracowała dla największych instytucji bankowych w Polsce, realizując istotne dla sektora transakcje – napisano w biografii Wojnar opublikowanej przez Pekao.