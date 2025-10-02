Piotr Gawara nowym szefem Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.Dziś członkowie organizacji wybrali nowy zarząd i lidera. Zmiany były konieczne po rezygnacji Janusza Jasińskiego, który zrezygnował ze względów zawodowych i osobistych.

Nowym szefem OPZL-u został Piotr Gawara, prezes jednej z firm działających w branży IT w naszym regionie, a dyrektorem organizacji Joanna Zielińska.

Przed wyborami Gawara mówił w wywiadzie dla Radia Zachód, że chciałby aby organizacja rozszerzyła swoją współpracę międzynarodową.

W zarządzie OPZL zasiada 15 osób. To przedstawiciele wielu branż w naszym regionie.