W wieku 77 lat zmarł muzyk, kompozytor, wokalista Tadeusz Woźniak. W pamięci słuchaczy zapisał się najtrwalej piosenką „Zegarmistrz światła”, która ukazała się na jego albumie z 1972 r.

Informację o śmierci Tadeusza Woźniaka potwierdziła PAP żona artysty, pianistka i piosenkarka Jolanta Majchrzak-Woźniak.

Tadeusz Woźniak urodził się 6 marca 1947 r. w Warszawie. Zadebiutował w latach 1966 r. w zespole Dzikusy podczas pierwszej Radiowej Giełdy Piosenki. Przyjął pseudonim „Daniel Dan”. Występował również z zespołem Czterech. To z tą grupą wykonał piosenkę „Hej, Hanno”, która wygrała Radiową Giełdę Piosenki.

W tej samej dekadzie zaczął komponować muzykę do wierszy m.in. Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz Edwarda Stachury. Rozpoczął też występy solowe, śpiewając własne kompozycje i grając na gitarze.

W 1972 r. został uhonorowany nagrodą główną podczas 10. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu za wykonanie utworu „Zegarmistrz światła”. Tą piosenką najtrwalej zapisał się w pamięci słuchaczy. Był również wykonawcą utworów takich jak „Smak i zapach pomarańczy”, „To będzie syn” oraz „Mamela”. Jego dyskografia obejmuje m.in. albumy „Odcień ciszy” (1974), „Tak, tak – to ptak” (1996), „Conieco” (1997), „Ballady Polskie (2001), „Tadeusz Woźniak… plus… Tadeusz Woźniak” (2010), „Ziemia” (2015).

Piosenki z jego muzyką śpiewali m.in.: Elżbieta Adamiak, Michał Bajor, Anna Chodakowska, Bernard Ładysz, Andrzej Poniedzielski, Krystyna Prońko, Zbigniew Wodecki, Wojciech Malajkat, Jolanta Majchrzak-Woźniak, Krzysztof Majchrzak i zespół Alibabki.

Od 1976 r. do 1979 r. był kierownikiem muzycznym w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, a od 1988 r. do 1993 r. – w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Tworzył także muzykę do spektakli Teatru Wybrzeże w Gdańsku, Teatru Polskiego w Poznaniu, Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu i Teatru Rozmaitości w Warszawie. Szczególne uznanie zapewniła mu muzyka do „Wesela” wg Wyspiańskiego w reż. Romana Kordzińskiego oraz do „Mistrza i Małgorzaty wg Bułhakowa w reż. Andrzeja Marii Marczewskiego. Popularność przyniosła mu także muzyka do „Lata Muminków” wg Jansson w reż. Marczewskiego.

Woźniak komponował muzykę do filmów „Marcel wyrusza w świat” Krzysztofa Rynkiewicza, „Filemon i przyjaciele” Ryszarda Szymczaka i Ireneusza Czesnego, „Apteka Pod Orłem” Krzysztofa Miklaszewskiego, „Kochana córeczko” Ewy Żmigrodzkiej i Krzysztofa Zwolińskiego oraz odnowionej wersji „Pana Tadeusza” Ryszarda Ordyńskiego. Stworzył też muzykę m.in. do seriali „Plebania”, „Tylko tato”, „8 kontynent” i „Za siedmioma duchami”.

Był laureatem wielu nagród i wyróżnień. W 1994 r. przyznano mu w Bydgoszczy nagrodę Złotej Maski za osiągnięcia w dziedzinie muzyki teatralnej. W 2004 r. otrzymał nagrodę prezydenta RP „Piękniejsza Polska”. Rok później odznaczono go brązowym medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. Na swoim koncie miał również Złoty Krzyż Zasługi (2014 r.) oraz nagrodę im. Przemysława Gintrowskiego „Za Wolność w Kulturze” (2020 r.).

W 2017 r. nakładem Wydawnictwa Zysk i S-ka ukazała się książka „Zegarmistrz Światła. Tadeusz Woźniak w rozmowie z Witoldem Górką”, w której kompozytor opowiedział o swoim procesie twórczym.

W maju br. podczas uroczystego otwarcia dla zwiedzających Pałacu Rzeczypospolitej przy Placu Krasińskich w Warszawie wybrzmiał utwór „Słowo”, który Woźniak skomponował na tę okazję.

