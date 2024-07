Wakacje to czas, kiedy wiele młodych osób próbuje nowych używek. To już nie tylko alkohol czy papierosy, ale także narkotyki. Kilka dni temu Komenda Wojewódzka Policji wyemitowała spot adresowany do młodych ludzi. Młodzieżowym slangiem funkcjonariusze przestrzegają: „Nie bądź zombi! Twój przeciwnik cheatuje!” Jak uchronić młodzież i dorosłych przed popełnieniem najpoważniejszego błędu w życiu? Czy edukacja związana z konsekwencjami zażywania narkotyków jest wystarczająca? Czy przepisy prawa są wystarczające i właściwie chronią obywateli? Gość: Marcin Maludy, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wlkp.