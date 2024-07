Żagańskie Muzeum Obozów Jenieckich odwiedzają turyści z całego świata. Wśród nich są także potomkowie żołnierzy przetrzymywanych w obozach Stalag VIIIC oraz Stalag Luft III. Często wizyty te kończą się pozostawieniem pamiątek z okresu wojny. Tym razem syn francuskiego jeńca podarował muzealnej placówce współcześnie wykonaną cyfrową wizualizację obu obozów.

Trójwymiarową mapę terenów obozowych wykonano na podstawie zdjęcia lotniczego z września 1944 roku. Dla żagańskich muzealników to także ważne narzędzie, które chcą wykorzystywać podczas przekazywania historycznych faktów związanych z oflagami. Chcą oni, aby wizualizacja była dostępna dla zwiedzających. Jak mówi dyrektor placówki Marek Łazarz to uzmysłowi im jak obszerny był to teren. – Teraz trudno to sobie wyobrazić przemierzając porośniętą lasem powierzchnię – zaznacza pasjonat historii: