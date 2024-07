Co zrobić w przypadku stłuczki? To pytanie, które prędzej czy później zadaje sobie wielu kierowców. Stłuczka to zawsze stresująca sytuacja, niezależnie od tego, czy jest się sprawcą, czy poszkodowanym. Warto wiedzieć, jakie kroki należy podjąć, aby zabezpieczyć swoje interesy i sprawnie przejść przez proces likwidacji szkody.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Pierwszym krokiem po stłuczce powinno być zadbanie o bezpieczeństwo uczestników zdarzenia oraz innych użytkowników drogi. Należy włączyć światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości od miejsca wypadku. Jeśli to możliwe, uszkodzone pojazdy powinny zostać przeniesione na pobocze lub w inne bezpieczne miejsce, aby nie stwarzać zagrożenia dla ruchu drogowego. W przypadku gdy któryś z uczestników zdarzenia doznał obrażeń, konieczne jest wezwanie służb ratunkowych. Nawet jeśli urazy wydają się niegroźne, lepiej dmuchać na zimne i poddać się profesjonalnej ocenie medycznej. Wstrząs pourazowy może maskować objawy poważniejszych obrażeń.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

Po upewnieniu się, że nikomu nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo, należy zabezpieczyć miejsce stłuczki. Warto zrobić zdjęcia uszkodzonych pojazdów oraz sfotografować pozycję aut względem siebie i elementów otoczenia takich jak znaki drogowe czy skrzyżowania. Fotografie będą cennym materiałem dowodowym podczas likwidacji szkody. Jeśli to możliwe, dobrze jest także poprosić świadków zdarzenia o kontakt. Ich zeznania mogą okazać się niezbędne w przypadku spornych sytuacji lub odmiennych wersji wydarzeń przedstawianych przez uczestników stłuczki. Warto zanotować ich dane kontaktowe i krótko opisać, co widzieli.

Wymiana danych i dokumentów

Kolejnym krokiem po stłuczce jest wymiana danych między uczestnikami zdarzenia. Należy spisać wzajemnie swoje dane osobowe, w tym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu. Istotne jest także skopiowanie danych z dowodów rejestracyjnych pojazdów, w szczególności numeru rejestracyjnego, marki i modelu auta oraz numeru VIN. Ważną informacją są dane polisy ubezpieczeniowej sprawcy. Należy spisać numer polisy, nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego oraz okres jej ważności. Poszkodowany będzie potrzebował tych informacji, aby zgłosić szkodę i ubiegać się o odszkodowanie.

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Jeśli okoliczności stłuczki są jasne i nie budzą wątpliwości, uczestnicy mogą wspólnie wypełnić oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Formularz ten pozwala precyzyjnie opisać przebieg wypadku, uszkodzenia pojazdów oraz dane uczestników. Podpisanie go przez obie strony przyspiesza proces likwidacji szkody.

Warto pamiętać, że podpisanie takiego oświadczenia nie jest obowiązkowe. W przypadku wątpliwości co do okoliczności zdarzenia lub odmiennych wersji wydarzeń lepiej powstrzymać się z jej wypełnieniem i poczekać na decyzję ubezpieczyciela po zgłoszeniu szkody.

Kontakt z ubezpieczycielem

Po dopełnieniu formalności na miejscu stłuczki poszkodowany powinien jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy i zgłosić szkodę. Większość towarzystw oferuje możliwość zgłoszenia online, telefonicznie lub za pośrednictwem agenta. Ważne, aby mieć pod ręką dane polisy sprawcy oraz dokumentację ze zdarzenia.

Podczas zgłaszania szkody należy precyzyjnie opisać przebieg stłuczki oraz zakres uszkodzeń pojazdu. Warto także przekazać ubezpieczycielowi zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz dane świadków, jeśli tacy byli obecni. Im więcej informacji dostarczy poszkodowany, tym sprawniej przebiega proces likwidacji. Więcej informacji na temat likwidacji szkód komunikacyjnych można znaleźć na stronie https://hdi.pl/ .

Niezależna ocena szkody

W przypadku wątpliwości co do wyceny szkody przedstawionej przez ubezpieczyciela sprawcy, poszkodowany ma prawo zlecić niezależną ocenę rzeczoznawcy. Sporządzona przez niego kalkulacja może być argumentem w negocjacjach z towarzystwem ubezpieczeniowym i pomóc w uzyskaniu wyższego odszkodowania. Warto pamiętać, że koszty niezależnej ekspertyzy zazwyczaj ponosi zlecający ją poszkodowany. Jeśli jednak jej wynik znacząco różni się od wyceny ubezpieczyciela na korzyść poszkodowanego, towarzystwo może zostać zobligowane do zwrotu kosztów tej usługi.

Naprawa pojazdu i wypłata odszkodowania

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia szkody i ustaleniu kwoty odszkodowania poszkodowany może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu. Ma on prawo wybrać dowolny warsztat, niekoniecznie ten współpracujący z ubezpieczycielem sprawcy. Warto jednak wcześniej skonsultować kosztorys naprawy z towarzystwem, aby mieć pewność, że zostanie on zaakceptowany. Wypłata odszkodowania następuje zazwyczaj po przedstawieniu ubezpieczycielowi faktur za naprawę pojazdu. W niektórych przypadkach możliwa jest także wypłata zaliczki na poczet przyszłych kosztów. Warto dopilnować, aby kwota odszkodowania pokrywała nie tylko same naprawy, ale także ewentualny spadek wartości pojazdu czy koszty holowania.

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej

Jeśli poszkodowany nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela co do swojej odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania, ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Przed skierowaniem sprawy do sądu warto jednak skorzystać z możliwości polubownego rozwiązania sporu, np. poprzez mediację lub negocjacje z towarzystwem.

W przypadku zdecydowania się na drogę sądową istotne jest zebranie jak najobszerniejszego materiału dowodowego, w tym zdjęć, zeznań świadków czy opinii rzeczoznawców. Pomocne może być także wsparcie profesjonalnego pełnomocnika, który zadba o prawidłowy przebieg postępowania.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY