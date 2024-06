Szpital w Nowej Soli otrzymał akredytację Ministerstwa Zdrowia. To audyt, któremu placówka poddawana jest raz na trzy lata. Badanie jakości odbywa się we wszystkich obszarach działalności szpitala. – Pozytywna decyzja i wysoki wynik audytu to satysfakcja i dodatkowe dotacje, ale lecznica otrzymała jeszcze inne certyfikacje jakości – mówi Bożena Osińska, dyrektor nowosolskiej placówki.

Szpital w Nowej Soli będzie przechodził w tym roku audyty dotyczące ochrony i cyber bezpieczeństwa. W ubiegłym roku szpital w Nowej Soli przyjął 36 tysięcy pacjentów.