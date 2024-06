Żagańska straż miejsca patroluje tereny parkowe i trudno dostępne. Do tego celu wykorzystują rowery. Każdego roku w sezonie letnim można zobaczyć funkcjonariuszki w charakterystycznym ubiorze i w kaskach przemierzające na jednośladach ścieżki parku książęcego.

Służbowy samochód wykorzystywany na co dzień nie wszędzie może wjechać. Wówczas do akcji wkracza rowerowy patrol. Strażniczki oprócz samego środka lokomocji mają przy sobie niezbędny sprzęt wykorzystywany podczas interwencji. Jak same podkreślają rowery są stale konserwowane i utrzymane w należytym stanie technicznym. – Docieramy w miejsca zgłoszeń sprawnie i często z zaskoczenia – mówi młodszy inspektor Ewa Kluczyńska. Sami mieszkańcy zaś zaznaczają, że jest to dobra inicjatywa służąca bezpieczeństwu. – Zwłaszcza na wyspie bywa różnie. Czasem strach tam wchodzić – mówią żaganianie: