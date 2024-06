Rozpoczęły się wakacje. Przed nami rodzinne wyjazdy w różnych kierunkach i w oparciu o indywidualne koncepcje spędzania czasu wolnego. Piesze wędrówki po górach, afrykańskie atrakcje all inclusive, nadmorskie kurorty, czy może oryginalne już dziś wakacje na działce. Możliwości wiele, bo świat dla turystów stanął otworem. Choć nie zawsze tak było…

Ewa i Mieczysław Kulikowie są małżeństwem od 40 lat. Obok uczucia i tzw. codziennego życia łączy ich pasja szczególna, która ma znaczący wpływ na całe życie. Bowiem zawsze lubili podróżować. Początkowo były to wyjazdy do krajów tzw. bloku socjalistycznego. Z czasem małżonkowie zaczęli podróżować do krajów Europy zachodniej i dalej. Podczas swoich wojaży Ewa i Mieczysław dużo fotografują i kręcą filmy. Lubią też poznawać Polskę, zwłaszcza te miejscowości, w których odbywają się festiwale muzyczne. Do każdej podróży przygotowują się solidnie zbierając informacje o historii danego kraju, szukają też ciekawostek. Z wiekiem coraz częściej podróżują po Polsce. Ich zdaniem jest tu jeszcze wiele miejsc nieodkrytych. Wielką radość daje im oglądanie zdjęć i filmów z podróży. Wtedy zapraszają dzieci i wnuki, by poznawali miejsca warte odwiedzenia i poznania.