1. Bodnar: MS przedstawi umowy cywilnoprawne, które zawarto w resorcie w ostatnich latach

Ministerstwo Sprawiedliwości jest na finalnym etapie przygotowywania zestawienia wszystkich umów cywilnoprawnych, które zawarto w resorcie w ostatnich latach – poinformował szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar. Przypomniał też o śledztwach dotyczących Funduszu Sprawiedliwości i programu „willa plus”.

Szef MS na poniedziałkowej (24 czerwca) konferencji prasowej poświęconej ogłoszeniu programu „Ławnik – to brzmi dumnie” odniósł się również do kwestii dotyczących rozliczania przez obecne władze nieprawidłowości, do których doszło w ubiegłych latach.

– Niezależnie od tego procesu rozliczeń, który wiąże się z działalnością prokuratury, bardzo ważne jest także to, co się dzieje w poszczególnych ministerstwach i funduszach celowych w kontekście czy to odzyskiwania środków, czy też weryfikacji umów

– powiedział Bodnar.

Jak zaznaczył, rozliczenia to nie jest tylko kwestia pracy prokuratorów, ale też przeprowadzenia wewnętrznych audytów i podania ich wyników opinii publicznej.

– My na przykład teraz jesteśmy na takim finalnym etapie przygotowywania, zestawienia wszystkich umów cywilnoprawnych, które były zawarte w Ministerstwie Sprawiedliwości w ciągu ostatnich lat. Trochę na zasadzie takiej, żeby samo społeczeństwo, media, zauważyły co z tych umów wynika i czy mogło dochodzić do jakichś nieprawidłowości, bo też nie zawsze mamy narzędzia, żeby sami to zweryfikować

– poinformował minister.

Odnosząc się do śledztwa w sprawie programu ministerstwa edukacji (tzw. willa plus), z którego do organizacji bliskich PiS miało trafić 40 mln zł, Bodnar podkreślił, że „to jest kolejna sprawa, w której prokuratura powinna przeprowadzić kompleksowe postępowanie”. Śledztwo w tej sprawie na początku lutego wszczęła Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która bada, czy doszło do przekroczenia uprawnień urzędników resortu edukacji.

– Zobaczymy, czym ono się zakończy, czy będą wnioski o uchylenie immunitetu. Myślę, że za wcześnie, aby o tym mówić, bo sprawa jest na dość wczesnym etapie

– powiedział Bodnar.

Dopytywany o postępowanie prokuratury dotyczące Funduszu Sprawiedliwości szef MS zwrócił uwagę, że obecny tydzień będzie istotny, ponieważ w środę sejmowa komisja regulaminowa Sejmu ma rozpatrzyć wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu politykowi Suwerennej Polski, posłowi klubu PiS Michałowi Wosiowi. Wniosek dotyczy jego decyzji wydania 25 mln zł na zakup oprogramowania Pegasus. Woś, będąc wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy, złożył we wrześniu 2017 r. do resortu finansów wniosek o zmianę planu finansowego FS – chodziło o kwotę 25 mln zł, które trafiły do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i zostały wykorzystane na zakup Pegasusa.

Bodnar przypomniał też, że w ubiegłym tygodniu jako Prokurator Generalny przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu, który również jest politykiem Suwerennej Polski i byłym wiceszefem MS. Wniosek dotyczy również wyrażenia przez Sejm zgody na jego zatrzymanie i aresztowanie – jak podała prokuratura – „z uwagi na istniejącą obawę matactwa oraz grożącą surową karę”.

– Zespół śledczy nr 2 w prokuraturze (prowadzący postępowanie dotyczące nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy z FS – PAP) działa bardzo intensywnie. Podejmowane są kolejne działania procesowe. Sporo osób ma już w tej sprawie zarzuty. W zeszłym tygodniu zostały przedłużone areszty tymczasowe w stosunku do niektórych osób. Pozwólmy prokuraturze w tej sprawie porządnie, stabilnie działać

– podsumował Bodnar.

Prokuratura do tej pory postawiła w sprawie FS zarzuty dziesięciu osobom, z których trzy trafiły do aresztu. Podejrzani to m.in. beneficjent FS, a także byli i obecni urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, zajmujący się funduszem, którego głównym celem miała być i jest pomoc ofiarom przestępstw.