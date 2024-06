W ramach obchodów święta 11. Batalionu Dowodzenia żagańska jednostka wojskowa zorganizowała dziś Dzień Dawcy Szpiku. Podczas spotkania wolontariusze w mundurach działający w ramach Fundacji DKMS pomagali zainteresowanym przejść przez proces rejestracji.

Wydarzenie zorganizowano w klubie Czarnej Dywizji. – Pierwszy ważny krok, który należy uczynić, to przyjść do nas, a my już dalej poprowadzimy ten proces. Oczywiście osoba chcąca oddać szpik musi spełniać pewne wymagania – zaznacza starszy szeregowy specjalista Laura Ślęczka-Miszkiewicz:

Młodszy chorąży Krzysztof Dziuk dwukrotnie był już dawcą szpiku. Jak mówi nie ma w tym nic strasznego. – Nie należy się obawiać. Można to porównać do oddawania krwi. Dobrze jest wiedzieć, że się komuś pomaga – podkreśla żołnierz batalionu:

W kolejce do wywiadu, który jest niezbędny w procesie rejestracji czeka kilkunastu żołnierzy. – Naszą rolą jest służyć społeczeństwu. W taki sposób też można – zaznaczają mundurowi:

Dodajmy, że aby zostać dawcą szpiku trzeba mieć skończone 18 lat. Górna granica wiekowa to 55 lat.