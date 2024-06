Żagański magistrat zachęca mieszkańców do składania propozycji na zadania do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Urząd przeznacza na ich realizację ponad 700 tysięcy złotych. Projekty zgłaszać można do 5 lipca.

Ratusz oddaje do dyspozycji kwotę większą od poprzedniej o prawie 200 tysięcy złotych. – Czekamy na pomysły i kreatywność żaganian. Warto zapoznać się z wymogami, których należy przestrzegać, aby wniosek został przyjęty – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

– Pamiętajmy również o uzyskaniu poparcia danego zadania przez co najmniej piętnaście osób. Mogą to być propozycje inwestycyjne, ale również nie mające charaktery typowej inwestycji – zaznacza włodarz miasta:

Propozycje można składać drogą elektroniczną, bądź w formie tradycyjnej dostarczając do urzędu.