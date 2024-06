Na placu generała Maczka w Żaganiu zorganizowano uroczysty apel z okazji święta 43. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Na co dzień logistycy zabezpieczają jednostki wojskowe w paliwo, sprzęt komputerowy czy wykonują naprawy pojazdów. Tym razem na kilka godzin odpoczęli od rutynowych czynności.

Podczas wydarzenia wręczono odznaczenia i awanse na kolejne stopnie wojskowe. Na jubileusz zaproszono wielu gości. Wśród nich ostatniego żyjącego żołnierza 4. Pułku Pancernego Skorpion Józefa Skrzyneckiego. Decyzją prezydenta RP został on mianowany na pierwszy stopień oficerski. Uroczystość zakończyła defilada woskowa. Po niej uczestnicy wzięli udział w pikniku na terenie klubu Czarnej Dywizji. – To ważny dzień dla nas wszystkich. Tych służących w mundurach, jak i pracowników, bo jest nas bardzo wielu. To również ważna integracja środowiska – mówią świętujący: