Natalia Kaczmarek zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Rzymie.

Wychowanka ALKS AJP Gorzów reprezentująca obecnie Podlasie Białystok zrobiła to w fenomenalnym stylu! Pobiła rekord Polski należący od 1976 roku do śp. Ireny Szewińskiej, który wynosił 49,28 s. Kaczmarek jako pierwsza Polka w historii złamała granicę 49 sekund, uzyskując rezultat 48,98! To też najlepszy wynik europejskiej biegaczki na 400 metrów od 28 lat, gdy Francuzka Marie Jose Perec pobiegła na igrzyskach w Atlancie po złoto z czasem 48,25.