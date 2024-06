W wieku 88 lat zmarł w czwartek (20 czerwca) Donald Sutherland, wybitny amerykański aktor pochodzenia kanadyjskiego, który zagrał m.in. w „Parszywej dwunastce”, „M.A.S.H” czy w serii filmów „Igrzyska śmierci”.

Śmierć Donalda Sutherlanda potwierdził jego syn, także znany aktor Kiefer Sutherland. „Osobiście uważam, że był to jeden z najważniejszych aktorów w historii filmu – napisał na platformie X o swym ojcu.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT

— Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024