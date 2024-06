Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie okoliczności spowodowania obrażeń u 19-dniowego chłopczyka, który w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala w Gorzowie. Zatrzymano rodziców i babcię dziecka – poinformowała w czwartek (20 czerwca) gorzowski prokurator rejonowy Agnieszka Hornicka-Mielcarek.

25-letnia matka i 27-letni ojciec oraz 58-letnia babcia w chwili zatrzymania byli trzeźwi. Czekają na przesłuchanie. W śledztwie nikt nie ma jeszcze przedstawionych zarzutów, ale niebawem może to się zmienić.

– Obrażenia głowy dziecka są bardzo poważne. Wszystko wskazuje na to, że zostały spowodowane przez osoby trzecie. Czy był to upadek, czy było to potrząsanie, czy uderzenie – tego obecnie nie wiemy i to jest badane