Florecistka Julia Walczyk-Klimaszyk wywalczyła brązowy medal szermierczych mistrzostw Europy w Bazylei. To jej największy indywidualny sukces w karierze i pierwsze podium imprezy mistrzowskiej.

Siódma w rankingu florecistek Polka, która w maju osiągnęła życiowy wynik zajmując drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata Grand Prix FIE w Szanghaju, w 1/32 finału miała tzw. wolny los, w 1/16 finału pokonała Węgierkę Florę Pasztor 15:13, a w kolejnej rundzie wygrała z Francuzką Pauline Ranvier 15:11.

W ćwierćfinale na drodze pochodzącej z Pabianic zawodniczki KU AZS UAM Poznań stanęła niżej notowana Węgierka Kata Kondricz (52. FIE) i Walczyk-Klimaszyk zwyciężyła 15:8.

W półfinale rywalką podopiecznej trenera Tomasza Ciepłego była zajmująca dopiero 115. miejsce światowym rankingu Darija Myroniuk, ale to 22-letnia Ukrainka była górą, wygrywając 15:11.

To pierwszy medal imprezy mistrzowskiej, jaki wywalczyła Walczyk-Klimaszyk, która przed rokiem była złotą medalistką Igrzysk Europejskich w Krakowie.

To jednocześnie 86. ogółem, a 54. indywidualnie medal polskich szermierzy w historii ME. Dorobek indywidualny to dziewięć złotych, 10 srebrnych i 34 brązowe, a drużynowy – 32 (8-13-11).

Pozostałe biało-czerwone odpadły na wcześniejszych etapach zmagań. Martyna Jelińska (AZS AWF Poznań) zajęła 21. pozycję, tuż za nią sklasyfikowano Hannę Łyczbińską (KU AZS UAM Poznań), a Martyna Synoradzka (AZS AWF Poznań) była 27.