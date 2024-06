Biblioteka-Centrum Kultury w Jasieniu zachęca mieszkańców do współtworzenia wystawy. Każdy może przynieść rekwizyt z minionej epoki, który stanowić będzie część ekspozycji. Stare przedmioty można dostarczyć do placówki do piątku.

Organizatorzy zebrali już część symboli lat 60’ i 90’. – Zapraszamy do tego, aby wykazać się inwencją i wspólnie z nami stworzyć tamte charakterystyczne klimaty – mówi dyrektor Łukasz Michałkiewicz:

– Mamy rekwizyt, który wszystkich zaskoczy, ale póki co to niespodzianka, więc zachęcamy do odwiedzin – mówi organizator wydarzenia:

Dodajmy, że więcej o wystawie retro można dowiedzieć się kontaktując z sekretariatem Biblioteki-Centrum Kultury.