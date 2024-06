Premier Donald Tusk powiedział po nieformalnym szczycie Rady Europejskiej, że nikt nie kwestionuje kandydatur na najważniejsze stanowiska w UE. Jego zdaniem, decyzja o nominacjach zapadnie w przyszły czwartek. Szef rządu wskazał, że Polskę interesuje teka komisarza ds. sąsiedztwa i rozszerzenia.

W poniedziałek (17 czerwca) Tusk uczestniczył w nieformalnym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli ws. obsady kluczowych unijnych stanowisk. Był jednym z negocjatorów Europejskiej Partii Ludowej.

Jak powiedział szef polskiego rządu, Ursula von der Leyen jako przewodnicząca KE, premier Estonii Kaia Kallas – na stanowisko szefa unijnej dyplomacji i były premier Portugalii Antonio Costa jako szef Rady Europejskiej „to są kandydaci, którzy na 90 procent obejmą stanowiska” i nikt tych kandydatur już nie kwestionuje.

Zwrócił uwagę, że konsensus udało się osiągnąć szybciej niż kiedykolwiek wcześniej po wyborach do PE i że do formalnego porozumienia nie mogło dojść podczas nieformalnego szczytu.

Odniósł się też do doniesień medialnych, według których EPL nie chce się zgodzić na zadeklarowanie, by Antonio Costa przewodniczył Radzie Europejskiej przez 5 lat – mandat przewodniczącego Rady Europejskiej trwa dwa i pół roku z możliwością odnowienia na kolejne 2,5.

– Ci, którzy zgłosili Costę, chcieliby, żeby deklaracja, że będzie na pięć lat, była jednoznaczna. My (EPL, PAP) uważamy, że zgodnie z traktatem wybieramy na 2,5 roku, co nie wyklucza kolejnej kadencji dla niego

Dodał, że ta sprawa jest jeszcze do omówienia i że w poniedziałek organizuje konferencję z głównymi negocjatorami trzech głównych sił w PE.

Premier mówił też w trakcie konferencji, że od momentu gdy ukonstytuuje się nowa KE, Polska będzie miała jeden z decydujących głosów w kwestii obronności i bliskiego sąsiedztwa.

Zauważył, że zakresy odpowiedzialności poszczególnych komisarzy unijnych mogą ulegać pewnym korektom i uzupełnieniu.

– Dla mnie kwestią jest dzisiaj komisarz ds. sąsiedztwa i rozszerzenia. To jest kwestia przyszłości Ukrainy, jej odbudowy, bezpieczeństwa polskich interesów w przypadku rozszerzenia procesu akcesyjnego. Ktoś musi pilnować europejskich i polskich interesów. Ewentualny proces przystępowania Ukrainy czy Bałkanów do UE to poważne wyzwanie dla naszych interesów. Polska byłaby tu odpowiednim krajem do pilnowania tego

Powiedział też, że do Tarczy Wschód dołączą najprawdopodobniej w najbliższych dniach inne kraje, w tym kraje bałtyckie. Dodał, że będzie to projekt wspierany przez UE.

Premier zastrzegł, że dopiero z nową Komisją Europejską jego rząd będzie rozmawiał o szczegółach.

Tusk poinformował też, że o incydencie niezgodnego z procedurami przerzucenia rodziny migrantów na teren Polski przez niemiecką policję rozmawiał z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Chodzi o incydent w Osinowie Dolnym (woj. zachodniopomorskie), gdzie niemiecka policja pozostawiła pięcioosobową rodzinę Afgańczyków, której odmówiono wjazdu do Niemiec.

– Interweniowałem, rozmawiałem z kanclerzem Scholzem, zobowiązał się do szybkiego wyjaśnienia tej sprawy” – powiedział Tusk, przypominając też, że strona niemiecka przeprosiła za działanie niezgodne z procedurami. „Ważny gest, ale powiedziałam kanclerzowi Scholzowi, że dla mnie o wiele ważniejsze od gestów jest to, żeby tego typu sytuacje nie miały miejsca. Jestem przekonany, że strona niemiecka przyjęła to bardzo serio do wiadomości i będziemy pracować razem na rzecz powstrzymania nielegalnej migracji

