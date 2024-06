Policjanci z Sulechowa oraz Zielonej Góry zatrzymali dwóch braci, którzy okradli stacje transformatorowe na terenie kilku lubuskich powiatów. Stary wyceniono na 250 tys. zł.

O kradzieży na stacji transformatorowej zostali zawiadomieni policjanci z komisariatu w Sulechowie. Zostały skradzione jej cenne części.

Sprawą zajęli się sulechowscy kryminalni. Pomocny okazał się pies tropiący. Z miejsca kradzieży doprowadził policjantów do jednego z domów.

– W domu oraz na posesji zostało znalezionych wiele elementów skradziony z różnych stacji transformatorowych

– powiedziała podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka policji w Zielonej Górze.

W domu zostali zatrzymani dwaj mężczyźni.

– To bracia w wieku 36 i 38 lat

– powiedziała podinsp. Barska W dodatku na terenie posesji braci policjanci znaleźli kilkadziesiąt krzewów konopi, susz roślinny oraz amfetaminę. Wartość narkotyków to 40 tys. zł.

Śledczy ustalili, że bracia okradali stacje transformatorowe w powiatach zielonogórskim, krośnieńskim oraz świebodzińskim. Strat zostały wycenione na 250 tys. zł.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Grozi im za to do 10 lat więzienia. Odpowiedzą również za uprawę konopi i posiadanie narkotyków. Bracia mogą za to trafić do więzienia na trzy lata.