Kwintesencja sportowej elegancji? Gdy chce się wskazać element ubioru, który idealnie wpisuje się w tę kategorię, wybór może być tylko jeden: koszulka polo. Jeśli więc szukasz outfitu na lato, który będzie można wykorzystać w różnych stylizacjach i kontekstach – czytaj dalej i sprawdź inspiracje!

Koszulka polo – czyli jaka?

Historia koszulki polo prowadzi do dyscypliny sportowej o tej samej nazwie. Chociaż wywodzi się ona ze Środkowej Azji, to w Wielkiej Brytanii zyskała największą popularność. A Brytyjczycy, swoim zwyczajem, w trakcie rozgrywki chcieli się elegancko prezentować. Stąd wybierali koszule o sportowym kroju, ale z kołnierzykiem.

Męskie polo z krótkim rękawkiem, wersja najpopularniejsza obecnie, po raz pierwszy „zagościła” na kortach tenisowych, za sprawą Rene Lacoste. Dziś ten outfit, który na początku XX wieku zaskoczył, jest uznawany za modowego „klasyka”. Wniosek jest więc prosty: polo męska koszulka to must-have w kolekcji każdego modnego mężczyzny. To nie jest wybór na jeden sezon – męskie polo to prawdziwy evergreen!

Jak nosić polo latem? Inspiracje dla mężczyzn

Koszulki polo męskie można nosić na wiele sposobów. W każdej konfiguracji dodadzą strojowi klasycznej elegancji w nieco bardziej casualowej odsłonie. Oto kilka stylizacji, które możesz sprawdzić.

Koszulka polo + spodenki materiałowe

Wyobraź sobie, że jesteś na wakacjach w ekskluzywnym, francuskim kurorcie i wybierasz się na lunch do modnego bistro. Co założysz? Sportowa elegancja będzie strzałem w dziesiątkę! Postaw na:

klasyczną męską polówkę – np. w odcieniu bieli, ewentualnie w delikatny print;

materiałowe spodenki do kolan, np. o kroju chinosów, w ciemniejszym odcieniu;

skórzane mokasyny.

Do zestawu możesz dobrać kapelusz słomkowy i duże okulary przeciwsłoneczne. Będziesz wyglądać naprawdę stylowo!

„Gładka” męska polówka + wzorzyste spodenki

Chcesz wprowadzić do stroju nieco więcej wakacyjnego vibe’u? Jeśli tak, zestaw klasyczną polówkę – białą lub w innym kolorze, zgodnie z własnymi preferencjami – ze spodenkami w wakacyjny print. Tropikalne wzory w hawajskich klimatach? Motywy morskie? Wybór należy do Ciebie!

Do kompletu będą pasować np. klapki lub sandały skórzane, a także designerskie okulary słoneczne. Zestaw możesz też uzupełnić czapką z daszkiem i jesteś gotowy np. na wizytę w klubie czy spacer po plaży.

Polo + spodenki jeansowe = w rytmie miasta

Wybierasz się na spotkanie z kolegami lub długi spacer po tętniącym życiem mieście? Koszulki polo męskie sprawdzają się w takich sytuacjach idealnie. Sięgnij po swoją ulubioną i zestaw ją z szortami z jeansu – np. takimi do kolan, z lekko podwiniętymi nogawkami. Do tego stroju będą świetnie pasować białe trampki oraz czapka z daszkiem.

Polo + długie lniane spodnie

Wybierasz się na wieczorną kolację do restauracji? Jeśli tak, dress code nakazuje, aby założyć długie spodnie, także latem. Jak wpisać się w te wymagania, a jednocześnie uniknąć przegrzania? Elegancki look uzyskasz, gdy połączysz koszulkę polo (najlepiej gładką, w ulubionym odcieniu) z lekkimi, przewiewnymi lnianymi spodniami w jasnym kolorze. Zestaw uzupełnij mokasynami albo lordsami lub innymi zabudowanymi butami. Jeżeli wieczór zapowiada się dość chłodno, do kompletu dobierz smart-casualową, cienką marynarkę. Będzie elegancko, a zarazem swobodnie.

Jak widzisz, męskie polo to bardzo uniwersalny element ubioru. Dlatego – bez względu na to, czy kompletujesz letnią garderobę do pracy, czy na wyjazd wakacyjny – upewnij się, że masz w szafie chociaż kilka egzemplarzy. Na ich bazie stworzysz bardzo różnorodne stylizacje. Spróbuj i przekonaj się!