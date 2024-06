574 uczniów i przedszkolaków wzięło w konkursie ekologicznym organizowanym przez Łużyckie Centrum Recyklingu. Tematem przewodnim była segregacja i recykling szkła. W plastycznej zabawie uczestniczyły dzieci i młodzież 55 placówek oświaty z 15 gmin współpracujących na co dzień z marszowskim centrum.

„Szkło segregujesz – surowce odzyskujesz”. Tak brzmiał temat przewodni konkursu, a interpretacja wyrażona w wielkoformatowych plakatach i innych formach zadziwiła i zachwyciła jurorów. Najlepsze prace nagrodzono. Celem projektu jest uwrażliwianie młodych ludzi na problem związany z segregacją odpadów. Sami laureaci konkursu podkreślają, że warto pomyśleć o konsekwencjach, zanim wyrzuci się szklaną butelkę w lesie. – Po pierwsze jest to niebezpieczne dla terenów leśnych oraz zwierząt, a po drugie lepiej nadać odpadowi drugie życie umieszczając go w odpowiednim pojemniku do segregacji – mówią dzieci: