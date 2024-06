Na lotnisku w Przylepie rozpoczął się II Światowy Zlot Śmigłowców. Maszyny z różnych stron świata, pokaz neutralizacji dronów i wojskowe pojazdy, a także symulator skoków spadochronowych – to tylko niektóre z atrakcji, które czekają tam dziś na mieszkańców.

Impreza przyciągnęła wielu zielonogórzan:

– Na lotnisku w Przylepie odbywają się także Międzynarodowe Zawody Śmigłowcowe – mówi Serafina Ogończyk-Mąkowska organizatorka wydarzenia:

Na czas trwania imprezy wjazd na lotnisko jest niemożliwy. Zielonogórzanie mogą korzystać dziś z darmowych autobusów MZK.

Trasa linii L1:

Dworzec Główny – Boh. Westerplatte – Kupiecka – Batorego – Energetyków – Zjednoczenia – Przylep Lotnisko

Odjazdy z Dworca Głównego od godziny 11:27 do godziny 19:27 co 30 minut

Odjazdy z przystanku Przylep Lotnisko od godziny 12:02 do godziny 20:02 co 30 minut



Trasa linii L2:

Sulechowska CRS – Trasa Północna – Przylep Lotnisko

Odjazdy z przystanku Sulechowska CRS od godziny 11:43 do godziny 19:43 co 30 minut

Odjazdy z przystanku Przylep Lotnisko od godziny 11:47 do godziny 19:47 co 30 minut



Z przystanku Przylep Lotnisko autobusy linii L1 i L2 będą odjeżdżały na przemian co 15 minut.