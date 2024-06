Z roku na rok poprawia się jakość wody w Jeziorze Sławskim. Kilkanaście lat temu w Sławie powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków, a nieczystości z mleczarni i zakładów mięsnych nie płyną już do akwenu, co w ubiegłym w przeszłości było normą. Do tego tak zwane wody pościekowe najpierw płyną na pola irygacyjne, a później do jeziora. – Jestem spokojny o jakość wody w naszym jeziorze – powiedział Cezary Sadrakuła, burmistrz Sławy.

W ostatnich kilku latach na terenie gminy Sława powstała nowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa oraz druga oczyszczalnia ścieków, a inwestycja kosztowała 150 milionów złotych.