Gdy dni się skracają, a ogród zaczyna się uspokajać, nadchodzi odpowiedni moment, by pomyśleć o zasadzeniu tulipanów, hiacyntów, narcyzów, szafirków i innych roślin, które zakwitną wiosną. Jesień to czas na zaplanowanie wspaniałego, efektownego widoku za oknem. Wiosenne kwiaty cebulowe to sygnał odradzającego się ogrodu, początek kolejnego sezonu barw i zapachów. Nic nie podnosi nas bardziej na duchu niż wyczekiwane po długiej zimie pierwsze kwitnące rośliny. Podpowiadamy jakie gatunki cebulek wybrać, by wiosna zjawiła się w pełnej krasie. Jesień jest idealnym czasem do sadzenia roślin cebulowych. Gleba jest jeszcze ciepła, rośnie jej wilgotność. Cebulki kwiatowe posadzone jesienną porą szybko rozwijają system korzeniowy, co z kolei umożliwia im rozkwitnięcie już wczesną wiosną. Zapraszamy do przyjrzenia się bliżej najbardziej popularnym gatunkom sadzonym w ogrodach.

Narcyzy

Narcyz, który powszechnie nazywany jest żonkilem, to uosobienie wiosennego koloru. Wszelkie odcienie żółci i pomarańczu oraz charakterystyczny kształt kwiatów to jego cecha rozpoznawcza. Cebule tej rośliny są idealne do sadzenia na miejscach słonecznych i półcienistych. Najpiękniej wyglądają na obrzeżach wiosennych rabatek, wokół drzew i krzewów oraz w grupkach na trawnikach.

Tulipany

Tulipany to klasyka, jeśli chodzi o wiosenne kwiaty, prawdopodobnie są pierwsze, jakie przychodzą nam na myśl. Oszałamiają bogactwem kolorów i form. Dzięki nim powitanie wiosny zachwyci najbardziej wybrednych ogrodników. Oprócz tradycyjnego sadzenia w gruncie warto umieścić je w pojemnikach. Szczególnie polecamy sadzenie warstwowe różnych odmian, co przedłuży efekt kwitnienia.

Krokusy

Krokusy są jednymi w pierwszych zwiastunów wiosny. Jest mnóstwo wiosennych odmian krokusów do wypróbowania, a większość z nich doskonale wyrasta na słonecznych, osłoniętych miejscach z piaszczystą glebą. Aby posypać fioletem ogród już w lutym, trzeba koniecznie zasadzić

Hiacynty

Hiacynty są gatunkiem uwielbianym nie tylko za przepiękny wygląd, ale też za odurzający zapach nazywany „perfumami natury”. Polecane zwłaszcza na obwódki rabat i do sadzenia w donicach. Liczne odmiany zachwycają obfitymi kolbami kwitów o dziesiątkach pastelowych barw. Cebule Hiacyntów dostępne są w różnych odmianach, jak tutaj.

Przebiśniegi

Ta klasyczna roślina cebulowa o nieskończonym uroku. Przy tak wielu różnych gatunkach i odmianach do wyboru, przebiśnieg zyskał ogromną popularność. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na Galanthus elwesii, gatunek przebiśniegu pachnący miodem lub klasycznego przebiśniega o kwiatach pełnych. Aby uzyskać naturalnie wyglądające poletka, trzeba je posadzić w luźnym, losowym ułożeniu.

Szafirki

Szafirki tworzą efektowne i niezwykle urocze ozdoby ogrodu. Sięgające 20 -25 cm kwiaty w kolorze indygo, mają kształt stożkowatej grzechotki. Obecnie spotykane w szerszej palcie barw – białej, różowej, błękitnej – są idealnymi roślinami na pełne słońce lub półcień i dobrze przepuszczalną glebę. Cebulki zasadzone jesienią zachwycą kwiatami w drugiej połowie kwietnia i na początku maja.

Irysy cebulowe

Myśląc o irysach, każdy wyobraża sobie dostojne gatunki o bródkowych kwiatach. Warto jest wgłębić wiedzę – irysy to też piękne rośliny cebulowe! Popularyzacji wymaga irys żyłkowany, który zakwita w barwach fioletu lub niebieskiego, a jego płatki przystraja żółto- biały deseń z czarnymi żyłkami. Innymi gatunkami godnymi polecenia jest irys Danforda oraz cała gama irysów holenderskich.

Śnieżniki

Niewysokie, ok. 15 cm rośliny o trawiastych liskach i pastelowych kwiatach z biało- kremowym oczkiem, rozkwitają tuż po stopnieniu śniegu. Białe, niebieskie, fioletowe i różowe gwiazdeczki wyrastają na cienkich łodyżkach. Idealne do naturalizowania mniej uczęszczanych zakątków ogrodu i do sadzenia na trawnikach.

Puszkinie

Jest to gatunek niezbyt rozpowszechniony w ogrodach, a szkoda, bo bardzo efektowny. Na 20-30 cm pędach Puszkinie wytwarzają dzwonkowate kwiaty o bladoniebieskiej barwie. Uroku dodają im ciemniejsze paski przebiegające przez środek każdego z płatków. Kwitnące w marcu- kwietniu rośliny sadzimy na obrzeżach rabatek, w ogródkach skalnych i w pojemnikach.

Cebulice

Cebulice to wartościowa pozycja na liście kwiatów cebulowych. Bardzo przydatna do aranżacji barwnych rabat, oryginalnie komponująca się z hiacyntami, krokusami czy szafirkami. Jest zachwycająca w otoczeniu zbiorników wodnych czy na skrajach ogródków leśnych. Nadaje się do posadzenia w donicach na balkonie i do wykorzystywania na kwiat cięty na wiosenne bukieciki i kompozycje.

Dla większości gatunków najczęściej podawanym terminem sadzenia jest wrzesień-październik. Jest to czas, kiedy pogoda jest jeszcze ciepła, ziemia wygrzana po lecie a ubytek wilgoci stopniowy. Z roku na rok zimy przychodzą coraz później, co zmniejsza ryzyko sadzenia cebul nawet w listopadzie, dlatego bez obaw można skorzystać z licznych promocji i wyprzedaży na koniec sezonu. Stacjonarne i internetowe sklepy ogrodnicze oferują ogromny asortyment jesiennych cebulek kwiatowych. Po wybraniu ulubionych gatunków i kolorów poświęćmy chwilę na zaplanowanie wiosennych dekoracji. Tulipany, hiacynty czy szafirki posadzone przypadkowo pomiędzy bylinami nadadzą dzikiego, naturalnego charakteru w ogrodzie. Zwolennicy starannych, dobranych kolorystycznie kompozycji również mają pełne pole do popisu – mnogość odmian i form pozwala na stworzenie aranżacji według najbardziej wymyślnych gustów.

Jesienne sadzenie cebul to praca prosta, przyjemna i szybka, a nade wszystko warta późniejszego efektu. Wystarczy poprosić o pomoc dzieci, które dzięki temu zyskają ciekawą lekcję przyrody. Nauczą się, jak rosną rośliny oraz z niecierpliwością będą wyczekiwały wyników swojej pracy.