Policjanci ze Wschowy zatrzymali 72-letniego mężczyznę, który z wiatrówki strzelał do kotów. Grozi mu do 3 lat więzienia.

O zatrzymaniu 72-latka poinformowała w piątek (14 czerwca) nadkom. Maja Piwowarska, rzeczniczka policji we Wschowie.

– powiedziała nadkom. Piwowarska.

Pod koniec maja wschowscy policjanci przyjęli zgłoszenie dotyczące postrzelenia dwóch kotów.

– powiedziała nadkom. Piwowarska. Właściciel kotów zabezpieczył dokumentację oraz śrut wyjęty przez weterynarza z ran zwierząt.

Policjanci wpadli na trop sprawcy. Okazała się nim 72-latek, mieszkaniec woj. dolnośląskiego.

– Mężczyzna był zaskoczony zatrzymaniem. Zaprzeczał, mówił, że to nie on strzelała do kotów – powiedziała nadkom. Piwowarska. – W jego mieszkaniu znaleziono wiatrówkę. Mężczyzn powiedział, że ma ją od miesiąca. „Dodał, że strzelał tylko do tarczy i w powietrze chcąc przestraszyć koty