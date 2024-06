Szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Adama Szłapki (KO) do odpowiedzialności karnej – podała w czwartek (13 czerwca) rzecznik PG prok. Anna Adamiak. Szłapka, który w kwietniu 2023 r. miał potrącić rowerzystkę, zapewnił, że sam zrzeknie się immunitetu.

Wniosek o uchylenie immunitetu Szłapce, posłowi KO, a także ministrowi ds. UE, został skierowany do marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

W toku postępowania przygotowawczego nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Praga Południe w Warszawie – jak podała prok. Adamiak – zgromadzono materiał dowodowy uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienia przez Szłapkę występku z art. 177 par. 1 kodeksu karnego. Przepis ten głosi, że kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Do wypadku, w którym Szłapka miał potrącić rowerzystkę na Saskiej Kępie w Warszawie, doszło w kwietniu 2023 r.

Rzecznik PG podała, że w sprawie uzyskano dowody, m.in. opinię sądowo-lekarską oraz opinię biegłego specjalisty z zakresu techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków. Wskazała też, że materiał dowodowy uzasadnia podejrzenie, że poseł Adam Szłapka – jak zaznaczyła prokurator – „nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa” określone w przepisach Prawa o ruchu drogowym, w wyniku czego uczestniczka zdarzenia doznała obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności jej ciała na okres powyżej siedmiu dni.

– W tej sytuacji zasadnym jest skierowanie wniosku do marszałka Sejmu RP o wyrażenie zgody na pociągnięcie Posła Adama Szłapki do odpowiedzialności karnej za czyn będący przedmiotem postępowania Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie

– dodała, przypominając też, że pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody Sejmu.

Do sprawy Adam Szłapka odniósł się w czwartkowej rozmowie z dziennikarzami. Przekazał, że otrzymał informację o wpłynięciu wniosku w sprawie jego immunitetu.

– Teraz procedura jest taka, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia musi zbadać ten wniosek formalnie i wysłać do mnie pismo z pytaniem, czy się zrzekam (immunitetu – przyp. PAP)

– powiedział.

– Oczywiście, zrzeknę się od razu jak dostanę to pismo. Nie mogę tego zrobić wcześniej

– zadeklarował Szłapka.

Podkreślił, że chciałby, aby sprawa „była już wyjaśniona”.

– Więc czekam, żeby jak najszybciej to się stało – dodał. – Na razie ruch jest po stronie marszałka Hołowni. Jak tylko marszałek Hołownia przekaże mi to pismo, to od razu zrzekam się immunitetu