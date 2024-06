Spotkanie premiera Donalda Tuska z wojewodami

Sytuacja na wschodniej granicy czy pomoc dla przedsiębiorców w związku z planowaną przy granicy strefą buforową, sytuacja uchodźców w Polsce – to niektóre planowane tematy narady premiera Donalda Tuska z wojewodami z całego kraju, które rozpoczęło się we wtorek w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

W poniedziałek podczas wyjazdowego posiedzenia rządu w Białymstoku, Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. sytuacji na wschodniej granicy RP, której – jak tłumaczył premier – praktyczną konsekwencją jest rozporządzenie MSWiA ws. utworzeniu strefy buforowej przy granicy polsko-białoruskiej.

Strefa buforowa

Strefa – oznaczająca zakaz przebywania na jej terenie – ma, jak uzasadniał premier, „utrudnić przemyt nielegalnych migrantów przez granicę polsko-białoruską i zbudować lepsze warunki dla służby, zarówno dla Straży Granicznej, jak i wojskowych i policji”, które strzegą granicy. Strefa ma być utworzona w związku z nasilającymi się – jak podano w uchwale – „wrogimi działaniami hybrydowymi na wschodniej granicy kraju, stanowiącej jednocześnie granicę zewnętrzną UE, strefy Schengen oraz strefy państw NATO, w tym rosnącej presji migracyjnej ze strony obywateli państw trzecich na polsko-białoruskim odcinku granicy”.

Zakaz przebywania ma obowiązywać na blisko 60,7 km odcinku granicy na terenie działania placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze (Podlaskie). „Na odcinku około 44 km obszar objęty zakazem obejmie 200 m od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku około 16 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa będzie szersza i wyniesie około 2 km” – podało MSWiA. Zakaz ma nie dotyczyć miejscowości, szlaków turystycznych tak, aby skutki wprowadzanych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i turystów oraz innych podmiotów prowadzących działalność zawodową.

– Zaproponowane rozwiązania – poprzez ograniczenie obecności osób postronnych w rejonie działań służbowych – mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom postronnym, a także funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i żołnierzom oraz ograniczenie aktywności działań grup przemytniczych ułatwiających proceder nielegalnej migracji

– podało MSWiA.

Premier podkreślał w poniedziałek jednocześnie, że rząd zdaje sobie sprawę z negatywnych konsekwencji dla mieszkańców utworzenia strefy; zapewniał, że rząd będzie szukał skutecznych sposobów, aby im pomóc i są rozpoczęte działania w tej sprawie.

Rozporządzenie ws. strefy ma być przyjęte w środę i wejść w życie w czwartek. Ma obowiązywać 90 dni.

Rząd przyjął także w poniedziałek w Białymstoku m.in. uchwałę ws. ustanowienia „Narodowego Programu Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód” na lata 2024-2028 z budżetem 10 mld zł. Chodzi o utworzenie kompleksowej infrastruktury obronnej na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać zagrożeniom ze strony Rosji i Białorusi. W ramach Tarczy wschodnie tereny przygraniczne mają być przygotowane do obrony poprzez np. budowę systemu wykrywania, ostrzegania i śledzenia opartego na sieci stacji bazowych, wysuniętych baz operacyjnych (hubów logistycznych), sieci bunkrów/ukryć dla systemów rażenia oraz rozwinięcie infrastruktury na potrzeby systemów antydronowych.

Aresztowano dziesięć osób zaangażowanych w akty dywersji i sabotażu w Polsce

W ostatnich tygodniach aresztowano dziesięć osób bezpośrednio zaangażowanych w akty dywersji i sabotażu w Polsce; mamy powody sądzić, że to nie są ostatnie tego typu zdarzenia – powiedział we wtorek (11 czerwca) premier Donald Tusk podczas spotkania z wojewodami w Białymstoku.

Szef rządu podczas spotkania mówił m.in., że bycie wojewodą oznacza obecnie coś innego niż kilka lat temu. „Musicie być gotowi naprawdę do bardzo wytężonej pracy w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa” – zwrócił się do uczestników spotkania.

– Dzisiaj nie może być innego priorytetu ani dla władzy centralnej, dla rządu, ani dla Unii Europejskiej, ani dla władz regionalnych, lokalnych, państwowych, samorządowych niż szeroko pojęte bezpieczeństwo. Tutaj, na Podlasiu, widać to z wyjątkową ostrością” – zaznaczył. „Nie mówimy o ćwiczeniach czy o lekcjach z teorii zagrożeń

– dodał.

Tusk przekazał podczas spotkania, że w ciągu tylko kilku, kilkunastu ostatnich tygodni aresztowano dziesięć osób zaangażowanych w akty dywersji i sabotażu w Polsce. Dodał również, że takie zdarzenia mogą się powtórzyć.

Podkreślił, że ważny jest teraz wpływ Polski w ramach UE na bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne i bliskie sąsiedztwo.

Podczas spotkania Tusk zaznaczył również, że współpraca pomiędzy służbami i administracją rządową jest wzorowa, elastyczna i nowoczesna.

– W związku z dramatyczną naszej granicy tego typu model współpracy jest potrzebny

– wskazał.

Premier do wojewodów: dzisiaj nie może być innego priorytetu niż bezpieczeństwo

Dzisiaj nie może być innego priorytetu dla władzy państwowej i samorządowej, dla dla władz UE, niż szeroko pojęte bezpieczeństwo; na Podlasiu, widać to z wyjątkową ostrością – powiedział premier Donald Tusk podczas wtorkowego spotkania z wojewodami w Białymstoku.

Tusk stwierdził, że spotkanie nieprzypadkowo odbywa się w tym mieście, bo stało się ono miejscem „w jakimś sensie symbolicznym”.

– To symbolika dość groźna, ale momentami i przygnębiająca” – powiedział premier dodając, że chodzi nie tylko o nielegalną migrację, ale również o inne napięcia i zagrożenia, które wynikają z agresywnej polityki wschodnich sąsiadów Polski: Białorusi i Rosji. „Na Podlasiu, w Białymstoku, wiele tych problemów skupia się jak w soczewce, z oczywistych względów

– dodał.

Szef rządu podkreślił, że mobilizacja administracji państwowej nie dotyczy tylko województw położonych przy wschodniej granicy. Informując, że wraz z szefem MSWiA, koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem odwiedzili miejscową delegaturę ABW, premier podkreślił, że „sytuacja wymaga pełnej koncentracji” od wojewodów i urzędników administracji w województwach.

Tusk zaznaczył, że misja wojewodów „nie polega na rutynowym administrowaniu od pierwszego do pierwszego, ale na nieustannej gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe”. Dodał, że wojewodowie sprawdzają się w takich sytuacjach. Stwierdził przy tym, że do niedawana sytuacje kryzysowe, choć tragiczne, były przypadkowe, „były związane z wydarzeniami pogodowymi, powodziami, podtopieniami, katastrofami”.

– Dziś musimy zdać sobie sprawę z tego, że w związku z wojną w Ukrainie i agresywną polityką Białorusi na granicy, mamy do czynienia z realnym zagrożeniem związanym nie tylko z dezinformacją i atakami cybernetycznymi, ale także fizycznymi aktami sabotażu i dywersji na terenie całego kraju” – podkreślił szef rządu. Z wszystkich tych względów – stwierdził Tusk – bycie wojewodą oznacza obecnie coś innego niż kilka lat temu. „Musicie być gotowi naprawdę do bardzo wytężonej pracy w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa

– zwrócił się do uczestników spotkania.

Podkreślił, że „dzisiaj nie może być innego priorytetu ani dla władzy centralnej, dla rządu, ani dla Unii Europejskiej, ani dla władz regionalnych, lokalnych, państwowych, samorządowych, niż szeroko pojęte bezpieczeństwo”.

– Tutaj, na Podlasiu, widać to z wyjątkową ostrością” – powiedział premier. „Nie mówimy o ćwiczeniach czy o lekcjach z teorii zagrożeń

– dodał.

Premier poinformował, że w ciągu tylko kilku, kilkunastu ostatnich tygodni aresztowano dziesięć osób zaangażowanych w akty dywersji i sabotażu w Polsce. Zaznaczył, że takie zdarzenia mogą się powtórzyć.

Szef rządu zaznaczył, że współpraca pomiędzy służbami i administracją rządową jest wzorowa, elastyczna i nowoczesna.

– W związku z dramatyczną sytuacją na naszej granicy tego typu model współpracy jest potrzebny

– podkreślił.

Zaznaczył też, jak ważny jest teraz wpływ Polski w ramach UE na bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne i bliskie sąsiedztwo.

Na poniedziałkowym posiedzeniu w Białymstoku rząd m.in. przyjął uchwałę w sprawie sytuacji na wschodniej granicy RP, której konsekwencją praktyczną jest rozporządzenie MSWiA o utworzeniu strefy buforowej przy granicy polsko-białoruskiej. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek poinformował w poniedziałek, że rozporządzenie ws. tzw. strefy buforowej zostanie podpisane w środę, a w w życie wejdzie w czwartek; strefa będzie obowiązywała na odcinku ponad 60 km; na długości ok. 45 km będzie miała szerokość ok. 200 metrów, a w rezerwatach i puszczy maksymalnie 2 km.

Rozwiązania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym oraz funkcjonariuszom policji, Straży Granicznej i żołnierzom, a także ograniczyć aktywności działań grup przemytniczych ułatwiających proceder nielegalnej migracji.

Rada Ministrów przyjęła też w poniedziałek uchwałę ustanawiająca Narodowy Program Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód na lata 2024-2028i z budżetem 10 mld zł. Chodzi o utworzenie kompleksowej infrastruktury obronnej na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać zagrożeniom ze strony Rosji i Białorusi. W ramach Tarczy wschodnie tereny przygraniczne mają być przygotowane do obrony poprzez np. budowę systemu wykrywania, ostrzegania i śledzenia opartego na sieci stacji bazowych, wysuniętych baz operacyjnych (hubów logistycznych), sieci bunkrów/ukryć dla systemów rażenia oraz rozwinięcie infrastruktury na potrzeby systemów antydronowych.

Premier: wojewoda sprawdza się w sytuacjach kryzysowych

Wasza misja nie polega na rutynowym administrowaniu od pierwszego do pierwszego, ale na nieustannej gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe – powiedział premier Donald Tusk podczas spotkania z wojewodami w Białymstoku.

– Nieprzypadkowo spotykamy się dzisiaj w Białymstoku. (…) Białystok stał się miejscem w jakimś sensie symbolicznym. To symbolika dość groźna, ale momentami i przygnębiająca

– mówił premier.

Wyjaśnił, że chodzi nie tylko o nielegalną imigrację, ale również o inne napięcia i zagrożenia, które wynikają z agresywnej polityki naszych wschodnich sąsiadów: Białorusi i Rosji.

– Na Podlasiu, w Białymstoku wiele tych problemów skupia się jak w soczewce, z oczywistych względów

– dodał.

Premier podkreślił, że mobilizacja administracji państwowej nie dotyczy tylko województw położonych przy wschodniej granicy kraju.

– Wraz z ministrem Tomaszem Siemoniakiem odwiedziliśmy miejscową delegaturę ABW. Sytuacja wymaga pełnej koncentracji od was i waszych urzędników

– mówił zwracając się do wojewodów.

Szef rządu zaznaczył, że wojewoda sprawdza się w sytuacjach kryzysowych.

– Wasza misja nie polega na rutynowym administrowaniu od pierwszego do pierwszego, ale na nieustannej gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe

– ocenił.

Wyjaśnił, że do niedawana sytuacje kryzysowe, choć tragiczne, były przypadkowe.

– Były związane z wydarzeniami pogodowymi, powodziami, podtopieniami, katastrofami. Dziś musimy zdać sobie sprawę z tego, że w związku z wojną w Ukrainie i agresywną polityką Białorusi na granicy, mamy do czynienia z realnym zagrożeniem związanym nie tylko z dezinformacją i atakami cybernetycznymi, ale także fizycznymi aktami sabotażu i dywersji na terenie całego kraju

– przestrzegł.