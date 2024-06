Ponad 2,5 promila miał 33-latek, którego zatrzymali policjanci ze Strzelec Krajeńskich. Jego jazdę wcześniej przerwali inni kierowcy. Tłumaczył, że wsiadł do auta trzeźwy, a pół litra wódki wypił podczas jazdy – poinformował we wtorek (11 czerwca) st. asp. Tomasz Bartos z KPP w Strzelcach Krajeńskich.

– Warto zaznaczyć, że mężczyzna miał do przejechania jeszcze kilkadziesiąt kilometrów. 33-latek po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut jazdy w stanie nietrzeźwości za co grozi do trzech lat więzienia. Stracił także prawo jazdy