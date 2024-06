Znamy już dokładne wyniki wczorajszego głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w woj. lubuskim. To dane pochodzące z wszystkich lokali wyborczych.

W województwie lubuskim wygrała zdecydowanie Koalicja Obywatelska z wynikiem 43,76 proc. (115.948 głosów). Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość (30,28 proc. – 80.231 głosów). Trzecie miejsce dla Lewicy (9,83 proc. – 26.038 głosów), a czwarte dla Konfederacji (9,49 proc. – 25.146 głosów).

Trzecia Droga zdobyła w województwie poparcie na poziomie 5,33 proc. (14.119 głosów). Bezpartyjni Samorządowcy zdobyli poparcie 1,04 proc. Lubuszan (2.764 głosy), a komitet Polexit 0,26 proc. (699 głosów).

Indywidualnie najlepsze wyniki w województwie uzyskali:

Bartosz Arłukowicz (KO) – 65.408 głosów

Elżbieta Rafalska (PiS) – 43.167 głosów

Elżbieta Polak (KO) – 33.306 głosów

Joachim Brudziński (PiS) – 19.813 głosów

Włodzimierz Cimoszewicz (Lewica) – 17.886 głosów

Magdalena Sosnowska (Konfederacja) – 13.423 głosy



Frekwencja wyniosła 35,64 proc. Najwyższa była w Kłodawie – 46,11 proc., Zielonej Górze – 45,15 proc. I Gorzowie – 39,72 proc. Najniższa w Gubinie – 25,31 proc., Brodach- 261,4 proc. oraz w Starym Kurowie – 26,35 proc.

Przypomnijmy, że w wyborach do PE lubuskie nie jest osobnym okręgiem, tworzy go wspólnie z woj. zachodniopomorskim i wyniki z samego woj. lubuskiego nie są podstawą do przeliczania głosów na mandaty.