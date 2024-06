Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach prowadzi nabór na wakujące stanowiska w podległych jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Dziś kandydaci zdają egzamin sprawności fizycznej.

O mundur ubiega się 13 młodych ludzi. – To osoby z różnych części województwa. Część z nich ma już doświadczenie jako druhowie ochotnicy. Teraz sprawdzamy ich możliwości w ramach testów sprawnościowych. Po nich test wysokościowy na dwudziestometrowej drabinie – mówi zastępca komendanta kapitan Paweł Brela:

Sami kandydaci do służby podkreślają, że przygotowywali się do praktycznego egzaminu z wychowania fizycznego. – To tylko pozornie łatwe zadania. Łatwo o błąd, a tu liczy się nie tylko czas, ale i technika – mówią potencjalni przyszli strażacy:

Dodajmy, że osoby, które przejdą wszystkie etapy postępowania będą służyć w Żarach bądź w Lubsku.