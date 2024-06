Klub 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej zaprasza do udziału w sobotnim turnieju szachowym. Rywalizacja odbywać się będzie o puchar dowódcy Czarnej Dywizji.

Termin zgłoszeń udziału w wydarzeniu mija w piątek. – Zachęcamy do wspólnej gimnastyki umysłów. To również doskonała okazja do integracji środowiska – mówi kierowniczka placówki Tatiana Kardynał-Grzegrzółka:

– Zawody odbywać się będą w trzech kategoriach. Jednocześnie zapraszamy do cyklicznych spotkań w ramach naszej sekcji szachowej – podkreśla szefowa klubu:

Dodajmy, że sobotni turniej rozpocznie się o godzinie 8.00.