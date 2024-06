Od kilku dni w Publicznej Szkole Podstawowej numer 2 w Żaganiu funkcjonuje i cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów sala kinowa. Pomieszczenie zaadaptowali, wyposażyli i nadali kinowy nastrój sami nauczyciele oraz pracownicy techniczni.

Fotele kupiono po zlikwidowanym kinie. Dyrektorka placówki pojechała po nie za Bydgoszcz. Panowie konserwatorzy wymalowali przyległe do biblioteki pomieszczenie w takich barwach, aby nadać mu kinowy klimat. Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnego nauczania. – Każda projekcja związana jest z tematem lekcji geografii czy języka polskiego. Po filmie trwa dalsza nauka nawiązująca do obejrzanego materiału – mówi Marta Sawicka-Szczesiak zarządzająca edukacyjną placówką. Same dzieci podkreślają, że takie rozwiązanie jest interesujące i łatwiej utrwalić dane zagadnienia: