Edukacyjne warsztaty pszczelarskie, topienie wosku, pokazy miodobrania i degustacja miodu wirowanego na bieżąco oraz gry i zabawy dla dzieci to wszystko w czasie 2. Nowosolskiego Festynu Pszczelarskiego. To propozycja miejscowych samorządowców, leśników i pszczelarzy, którzy zapraszają w najbliższą niedzielę do Parku Krasnala w Nowej Soli. – Wcześniej odbędzie się szkolenie, które przeprowadzi Lubuski Związek Pszczelarski – mówi Joanna Kaproń z Urzędu Miasta w Nowej Soli.

W czasie festynu odbędzie się także wstępne podsumowanie projektu „Wspólnie dla pszczół”, jaki od trzech lat prowadzą samorządy miasta i powiatu oraz Nadleśnictwo Nowa Sól.