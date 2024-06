Policjanci szukają sprawców kradzieży pieniędzy z bankomatu, do którego doszło w środę (5 czerwca) ok. godz. 3 w nocy na osiedlu Strachocin we Wrocławiu. Jak udało się nieoficjalnie ustalić PAP, doszło tam do wybuchu.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 3 w nocy, przy jednej z placówek bankowych przy ul. Strachocińskiej.

– Wówczas nieznani sprawcy bądź sprawca, bo to jest przedmiotem ustaleń, dostali się do bankomatu, skąd ukradli pieniądze. Potem oddalili się z tego miejsca

– powiedział PAP kom. Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu.

Policjanci nadal pracują na miejscu zdarzenia. Zaangażowano m.in. patrole z psami i specjalistów od pirotechniki.

– Wszystko po to, aby zidentyfikować ślady, które są na miejscu i ustalić osoby odpowiedzialne za to przestępstwo

– powiedział kom. Jabłoński.

Policja nie informuje na razie o wszystkich okolicznościach zdarzenia. Nie przekazuje także informacji na temat potencjalnych sprawców, ani kwoty, która padła ich łupem.