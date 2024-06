Daniel Obajtek ponownie nie stawił się w środę (5 czerwca) przed komisją wizową. W związku z tym komisja zdecydowała o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku o nałożenie 3 tys. zł kary, zatrzymanie i doprowadzenie b. szefa Orlenu na kolejne przesłuchanie. Kolejny termin wezwania to piątek, 7 czerwca.

W środę (5 czerwca) po godz. 15 sejmowa komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej wznowiła obrady, na których miała przesłuchać Obajtka. To drugie podejście do przesłuchania go po tym, jak w minionym tygodniu nie pojawił się na przesłuchaniu.

Tym razem Obajtek również nie stawił się na przesłuchanie.

Przewodniczący komisji Michał Szczerba (KO) podkreślił, że b. prezes Orlenu został skutecznie powiadomiony o przesłuchaniu.

Komisja podjęła w głosowaniu uchwałę ws. wystąpienia do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie na b. prezesa Orlenu kary porządkowej w wysokości 3 tys. zł, zarządzenie zatrzymania i doprowadzenia świadka na posiedzenie komisji, zarządzone na 7 czerwca na godz. 12.

W poniedziałek b. szef Orlenu, który kandyduje do PE z listy PiS na Podkarpaciu powiedział w rozmowie z PAP, że jest koniec kampanii, w związku z czym nie ma czasu, by się stawić na przesłuchanie. W oświadczeniu, opublikowanym na X w ub. tyg., Obajtek zadeklarował, że „oczekuje na udział w posiedzeniu komisji” po kampanii wyborczej.

W środę Obajtek zamieścił na X zdjęcia ze spotkań z wyborcami, odpowiadając w ten sposób na doniesienia Radia Zet i FRONTSTORY.PL, według których przebywa on na Węgrzech.

Komisja ds. tzw. afery wizowej bada nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r.