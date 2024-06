Likwidatorzy regionalnych rozgłośni Polskiego Radia wezwali w środę przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego do złożenia dymisji. Zarzucają mu m.in. niewypłacenie spółkom 80 mln zł z abonamentu.

W środę (5 czerwca) likwidatorzy regionalnych rozgłośni pojawili się na organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencji poświęconej mediom publicznym.

Przedstawiający stanowisko likwidatorów rozgłośni regionalnych Polskiego Radia Cezary Wojtczak, redaktor naczelny i likwidator spółki Polskie Radio PiK, mówił, że przewodniczący KRRiT Maciej Świrski godzi w wolność mediów komercyjnych, nakładając na nie kary, nadużywa władzy, ale też osłabia państwo.

– Maciej Świrski niszczy demokrację. Wolne niezależne media to gwarancja praw i wolności obywateli. I dlatego mówimy tutaj dzisiaj jednym, wspólnym głosem. I dlatego wzywamy pana do dymisji. Żądamy pana dymisji. Niech pan w końcu zachowa się honorowo

– podsumował stanowisko likwidatorów.

Redaktor naczelna, likwidatorka Radia Katowice Ewelina Kosałka-Passia dodała, że od stycznia do końca maja regionalne rozgłośnie powinny otrzymać z tytułu abonamentu blisko 80 mln zł.

– Obecnie mamy dotację z MKiDN, która pozwala nam tworzyć misyjny program. Ale nieprzekazywanie takiej kwoty pieniędzy, to nie jest tak naprawdę uderzenie w nas – likwidatorów, redaktorów naczelnych tych rozgłośni – to jest uderzenie w zespoły osób, które codziennie przychodzą do pracy, angażują się, są blisko ludzkich spraw, które przekazują informacje. To jest uderzenie w naszych pracowników i ich rodziny