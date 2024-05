Rusza wspólna Kampania społeczna 17 Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia. W specjalnych komunikatach we wszystkich województwach mieszkańcy mogą usłyszeć, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego im abonamentu.

– Chcemy, żeby słuchacze zrozumieli o co chodzi z depozytami sądowymi i blokowaniem środków przez Pana Świrskiego. To on jest antybohaterem tej opowieści, bo pod przykrywką ochrony mediów publicznych, tak naprawdę je niszczy- nie przekazując abonamentu – podkreśla redaktor naczelna i likwidatorka Radia Katowice Ewelina Kosałka-Passia.

Komunikaty specjalne, jednakowe we wszystkich rozgłośniach są emitowane po godz. 8:00, 9:00, 15:00, 16:00. Z komunikatów słuchacze dowiadują się dokładnie na co jest przekazywany abonament – na misyjny program.

– Będziemy je emitować do skutku, czyli do dnia, w którym ostatnia rozgłośnia regionalna dostanie blokowane przez pana Świrskiego pieniądze – dodaje redaktor naczelny i likwidator Polskiego Radia Pomorza i Kujaw Cezary Wojtczak.

17 rozgłośni regionalnych radia publicznego od początku roku nie otrzymuje pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Kwota, którą blokuje obecnie przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to ponad 80 milinów złotych.